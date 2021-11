Zbigniew Rau wręczył Markowi Magierowskiemu nominację na nowego ambasadora RP w USA

Projekt ustawy frankowej zostanie skierowany do Sejmu najprawdopodobniej do końca czerwca - zapowiedział w niedzielę dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. Poinformował, że w poniedziałek prace ma zakończyć zespół ekspertów, a we wtorek odbędzie się prezentacja konkluzji