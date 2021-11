Hybrydzień czyli jak to wdrażać pracę hybrydową

Badania Microsoft wskazują, że liczba ogłoszeń na LinkedIn uwzględniających pracę zdalną wzrosła podczas pandemii aż pięciokrotnie. Jak skutecznie pracować w sposób hybrydowy, jak przeprowadzić tę zmianę w organizacji oraz czym jest #Hybrydzień opowiadają współpracujący z Microsoft eksperci – Marta Czapik, specjalistka od pracy hybrydowej oraz Wojciech Herra, trener biznesu

Prowadzone przez Microsoft badania nad zmieniającym się rynkiem pracy i oczekiwaniami pracowników z całego świata jednoznacznie wskazują, że pandemia na zawsze zmieniła sposób, w jaki funkcjonują całe organizacje. Według niedawno opublikowanego przez firmę raportu Work Trend Index, 73 proc. badanych oczekuje elastycznego modelu wykonywania obowiązków. Jak wskazują eksperci – przyszłość pracy jest hybrydowa, a zmiana dotknie niemal każdą firmę na świecie.

Pośrednim efektem pandemii koronawirusa okazało się przyspieszenie transformacji cyfrowej zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw, niezależnie od sektora gospodarki, w którym działają. W parze z cyfrową transformacją idzie zmiana kulturowa, o czym przekonały się firmy, które podczas pandemii wprowadziły zdalny lub hybrydowy model pracy.

Według najnowszego raportu Microsoft Work Trend Index, 73 proc. pracowników oczekuje elastycznego modelu pracy. Jednocześnie, 67 proc. osób pragnie więcej czasu spędzać fizycznie w biurze. Różnorodne i zmienne oczekiwania pracowników prowadzą do powstania paradoksu pracy hybrydowej. Aby się z nim zmierzyć, współczesne organizacje muszą przyjąć model ekstremalnej elastyczności, budując tym samym zupełnie nową kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu i empatii.

Odpowiedzią na nową rzeczywistość jest #Hybrydzień. To nasza autorska inicjatywa skierowana zarówno do pracowników, jak i managerów stojących przed wyzwaniem zorganizowania pracy w nowym modelu, który pozwoli pracować, z domu, z biura, a nawet dowolnego miejsca z dostępem do internetu i odpowiednich narzędzi. Chcemy w przyjazny dla odbiorcy sposób ukazać, że efektywny i przynoszący obu stronom satysfakcję model pracy hybrydowej jest możliwy przy wdrożeniu pewnych zasad i wsparciu działań odpowiednimi narzędziami – wyjaśnia Maciej Bandurski, Modern Work Product Marketing Manager w Microsoft Polska.

Pandemia uwidoczniła różnice w potrzebach i preferencjach pracowników na całym świecie. Jednak badania Microsoft wskazują, że mimo odmiennego stylu wykonywania obowiązków, ludzie dążą do osiągnięcia tych samych korzyści. 58 proc. osób, które planują spędzać najwięcej lub najmniej czasu w biurze, robi to z tego samego powodu: możliwości większego skupienia, a tym samym, bardziej efektywnej pracy. Efektywność jest zatem najważniejszym celem, jaki przyświeca pracy w modelu hybrydowym.

Jak wskazują eksperci, kluczem do sukcesu jest połączenie odpowiednich narzędzi ze szkoleniami dla pracowników i wprowadzeniem w organizacji kultury opartej na ekstremalnej elastyczności i empatii. Niemałe znaczenie ma tu jednolite środowisko do współpracy, które umożliwi organizacjom, również tym z bardzo rozproszonymi załogami, zapewnienie holistycznego doświadczenia dla wszystkich pracowników, łącząc współpracę, naukę i troskę o dobre samopoczucie.

W #Hybrydniu planowanie to podstawa. Trzeba się nauczyć życia w symbiozie z kalendarzem i narzędziami, które ułatwiają wyznaczanie zadań i dają pełną kontrolę nad tym procesem. Niezwykle ważne jest też to, aby na co dzień odnaleźć work-life balance, czyli równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Po #Hybrydniu warto wygospodarować trochę czasu dla siebie – poczytać książkę, wyjść na spacer – wyznaczyć sobie granicę, kiedy kończy się dzień pracy. #Hybrydzień, w odróżnieniu od klasycznej pracy zdalnej, zakłada jednak, że od czasu do czasu pojawiamy się w biurze, w związku z czym mamy stały, również bezpośredni kontakt ze współpracownikami. A to wielka wartość, zwłaszcza po długim okresie lockdownu – wyjaśnia Marta Czapik, specjalistka od pracy hybrydowej, Legalna Marta.

Wprowadzenie #Hybrydnia do firmowego kalendarza to nie tylko korzyści dla pracowników, ale również dla pracodawców. Jak wskazuje Jared Spataro, Corporate Vice President w Microsoft 365, w ciągu najbliższych 12 miesięcy praca hybrydowa zmieni modele operacyjne większości firm, wpływając na funkcjonowanie całych organizacji. Przejście na pracę hybrydową to również strategiczna szansa biznesowa dla każdej organizacji – taka, która wymaga nowego modelu operacyjnego i kulturowego.

Umiejętnie wdrożony #Hybrydzień, poparty tzw. kulturą feedbacku, czyli możliwością uzyskania szybkiej informacji zwrotnej w ramach firmy, może stanowić korzyść nie tylko dla pracowników, ale również całej organizacji. Aby to się udało, niezbędne jest utrzymanie systemu efektywnego przepływu informacji oraz wdrożenie jasnych dla wszystkich zasad pracy hybrydowej uzupełnionych szkoleniami – tłumaczy Wojciech Herra, trener biznesu.

Z obserwacji rynku pracy wynika, że firmy już zaczęły dostosowywać się do oczekiwań pracowników i kandydatów. Badania Microsoft wskazują, że liczba ogłoszeń na LinkedIn uwzględniających pracę zdalną wzrosła podczas pandemii aż pięciokrotnie. Ponadto, 66 proc. firm rozważa możliwość przeprojektowania biur, by dostosować je do pracy hybrydowej. #Hybrydzień to zjawisko, które dzieje się tu i teraz, a Microsoft chce wspierać polski biznes w transformacji, dostarczając know-how oraz narzędzia.

Niezbędne jest dzisiaj wsparcie polskich organizacji w przeprowadzeniu tak ważnej zmiany. W modelu hybrydowym świetnie sprawdzają się wszelkiego rodzaju rozwiązania technologiczne, dzięki którym możliwe jest utrzymanie przepływu informacji i podtrzymanie regularnego kontaktu ze współpracownikami. Jednak samo wdrożenie narzędzi nie jest wystarczające. Aby z sukcesem transformować firmy i wspierać pracowników w nowym modelu wykonywania obowiązków należy podnosić kompetencje zarówno pracowników, jak i menedżerów czy dyrektorów. Kampania #Hybrydzień ma na celu edukować wszystkich uczestników tej zmiany i pokazywać im, że praca hybrydowa może przynieść wiele korzyści – podsumowuje Maciej Bandurski z Microsoft Polska.

Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości? Jak zapewnić najlepsze doświadczenia podczas pracy zdalnej oraz tej wykonywanej w biurze? I w końcu: jak zadbać o swój well-being oraz znaleźć równowagę między życiem prywatnym a zawodowym? Odpowiedzią na tę zmianę jest nowy sposób pracy – elastycznej i zadaniowej. To właśnie #Hybrydzień.

