Praca zdalna - pandemia ujawniła wiele luk

Organizacja zdalnej pracy wymaga od kadry zarządzającej i pracowników większych kompetencji zarówno twardych jak i miękkich - wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP opublikowała raport, przedstawiający zalety i wady pracy zdalnej z perspektywy pracowników, pracodawców oraz gospodarki. Wyniki badań pokazały, że mimo wielu pozytywnych aspektów jak oszczędność czasu na dojazdy do pracy, niższe koszty funkcjonowania biura, praca zdalna miała niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne kadry czy work-life balance.

Autorzy raportu, powołując się na badania Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, napisali, że wprawdzie od wybuchu pandemii COVID-19, odsetek pracodawców nastawionych negatywnie do wykonywania obowiązków zawodowych z domu zmalał z 27,6 proc. do 11,7 proc., jednak ok. 37 proc. pracodawców zaznaczyło, że taki system jest niekorzystny dla integracji i współpracy zespołów.

Wysoko jednak oceniana jest efektywność pracy zdalnej. Zdaniem 92 proc. pracodawców jest ona dobra lub bardzo dobra. Firmy cieszy też ograniczenie kosztów podróży służbowych(81 proc. pozytywnych wskazań) i utrzymanie poziomu wynagrodzeń (71 proc. pozytywnych wskazań)

W raporcie napisano, że pandemia ujawniła wyraźne niedostatki w umiejętnościach zarządczych. Napisano, że menadżerom brakuje takich kompetencji jak: wyznaczanie celów dla podwładnych, trzymania standardów wysokiej jakości pracy poprzez informację zwrotną, egzekwowania i rozliczania zleconych zadań. „Pandemia pokazała również, jak wartościowe są umiejętność adaptacji do zmian oraz zdolności interpersonalne” - czytamy.

Zaznaczono, że jednym z minusów pracy zdalnej jest większa dyspozycyjność pracowników i zatarcie się różnicy między życiem zawodowym i prywatnym. Aż 43 proc. osób pracujących zdalnie częściej niż przed pandemią pracowało w nadgodzinach, 47 proc. – częściej niż przed pandemią odpisywało na służbowe maile po godzinach pracy, a 34 proc. – częściej niż przed pandemią odbierało służbowe telefony po godzinach pracy.

Badania przeprowadzone w okresie maj – lipiec 2021 r. pokazały, że pandemia wpłynęła negatywnie na zdrowie psychiczne aż 60 proc. respondentów. Ankietowani - jak czytamy w raporcie - najczęściej skarżyli się na wyższy poziom stresu i lęki (22 proc. wskazań), utratę lub przyrost wagi (20 proc. wskazań) oraz gorszą jakość snu (19 proc. wskazań).

Podkreślono, że potrzebne są zmiany w prawodawstwie, które mogą pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanych z równowaga? miedzy życiem zawodowym a prywatnym i zdrowiem pracowników zdalnych.

Autorzy raportu, na podstawie analizy wielu badań i opracowań, wykazali, że nagłe przejście do pracy zdalnej spowodowane nieprzewidzianym lockdownem ujawniło w wielu organizacjach luki technologiczne i braki w kompetencjach i umiejętnościach pracowników, w tym m.in.: nieumiejętność adaptacji do zmian, brak odporności psychicznej, nieumiejętność samoorganizacji pracy, brak kompetencji do zdalnego zarzadzania zespołem oraz braki w umiejętnościach informatycznych. „Wdrożenie pracy zdalnej wymaga od pracodawcy odpowiedniego przygotowania, planowania i sprawnego wykorzystania odpowiednich narzędzi, w tym informatycznych” - podsumowano.

W 2020 r. najwięcej pracowników wykonywało swoje zadania zdalnie w Finlandii (25,1 proc.), Luksemburgu (23,1 proc.) i Irlandii (21,5 proc.). Najmniej zdalnych pracowników było w Bułgarii (1,2 proc.), Rumunii (2,5 proc.) i Chorwacji (3,1 proc). W Polsce odsetek osób pracujących z domu wynosił 8,9 proc.. Wynik naszego kraju był poniżej średniej unijnej, która w 2020 r. wynosiła 12 proc.

Czytaj też: Szukasz pracy? W tych sektorach są największe braki!

PAP/KG