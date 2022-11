Polacy mniej zadowoleni z pracy niż rok temu

Wyniki 6. edycji badania „Szczęście w pracy Polaków”, które zostało przeprowadzone przez agencje Jobhouse i Great Digital, pokazują, że poziom zadowolenia Polaków z życia zawodowego… zmalał. W 2021 roku wynosił on 7,9 w 10-punktowej skali – dziś jest to 6,9. Co wpływa na to, jak oceniamy swoją pracę i jaką rolę odgrywają tu pracodawcy?

Miniony rok był wymagający, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wojna na wschodzie, rosnąca inflacja i kryzys gospodarczy – te czynniki społeczno-gospodarcze nie mogły pozostać bez wpływu na nasze życie, w tym na obszar zawodowy. Jak wynika z najnowszego raportu „Szczęście w pracy Polaków”, jesteśmy mniej zadowoleni z pracy i mamy co do niej większe wymagania.

Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi w pracy?

Głównymi czynnikami, które według ankietowanych mają wpływ na poczucie zadowolenia z pracy są: dobre wynagrodzenie (89% wskazań), współpracownicy, na których można liczyć (83%), możliwości rozwoju (81%) oraz przyjazna atmosfera (80%). Dla 77% ważne są także relacje z przełożonym. Wynagrodzenie od lat pozostaje na pierwszej pozycji, widoczny jest jednak wzrost znaczenia roli współpracowników oraz rozwoju.

Oczekiwania kandydatów (zwłaszcza specjalistów) znacząco wzrosły, co jest skutkiem niepewnej sytuacji gospodarczej. Wzrost wymagań nie ogranicza się tylko do sfery finansowej. Dla kandydatów liczy się również ich kondycja psychiczna oraz komfort pracy. Czas pandemii spowodował bowiem zmianę podejścia pracowników do wielu procesów zachodzących w organizacjach – mówi Katarzyna Koszułap, Talent Acquisition Assistant Vice President w State Street Bank.

Na poziom szczęścia ma także wpływ możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej. Aż 78% ankietowanych jest zadowolonych z wymiaru pracy zdalnej. Analizując wyniki dokładniej, widzimy, że poziom szczęścia rośnie wraz z możliwością wykonywania pracy poza biurem. Co ważne, aż 67% ankietowanych twierdzi, że wymiar oferowanej pracy zdalnej ma bardzo duży lub duży wpływ na ich poczucie szczęścia w pracy.

Kto poleci swoją pracę innym?

Uczestników badania zapytano, jakie warunki muszą być spełnione, by polecali swoje miejsce pracy. Wskazali dwa główne: pomocni współpracownicy (59% wskazań) oraz atmosfera pracy (58%). Pokazuje to, jak ważne są więzi nawiązywane w zespole oraz możliwość integracji z innymi pracownikami. Na trzecim miejscu znalazły się, nie mniej istotne, relacje z przełożonymi, które wskazało 50% ankietowanych. Czynnik ludzki przy polecaniu pracy zdeklasował w tym roku wynagrodzenie, które spadło z pozycji pierwszej na czwartą – obecnie przy polecaniu swojego miejsca pracy kieruje się nim 46% badanych.

Wynik badania jasno pokazuje, że jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii zwiększenia satysfakcji z pracy. Ponad 1/3 respondentów nie poleciłaby obecnej firmy innym, a tylko 4% mniej znalazło się na neutralnym gruncie. Nie oznacza to, że w drugim przypadku taki wynik powinien zostać odebrany jako pozytywny lub do zaakceptowania. W momencie, kiedy 32% pasywnych pracowników nie zauważy poprawy lub poczuje pogorszenie sytuacji, bardzo łatwo zamienią się w krytyków - mówi Anika Osmólska, People and Culture Manager TRAFFIT.

Co mogą zrobić pracodawcy?

Badani sądzą, że pracodawcy nie starają się o to, by podnieść poziom szczęścia u pracowników. Określili ich starania na poziomie 5,8 punktów w 10 stopniowej skali, co jest wynikiem o 1 punkt niższym niż w 2021 roku. To ważny sygnał dla pracodawców, by wprowadzić zmiany i zatrzymać cennych pracowników.

By zapobiec odejściom z pracy czy frustracji pracowników, warto przeprowadzić wśród nich anonimowe badanie, które sprawdzi, czego potrzebują, za co cenią swoją pracę i co oddziałuje na nich negatywnie. Mając konkretne wskazówki, łatwiej jest wprowadzić skuteczne działania, które realnie wpłyną na poziom zadowolenia zespołu.

Przeprowadzenie badania to doskonała metoda, by lepiej poznać swoich pracowników. Jak wynika z raportu, wiele osób czuje, że ich pracodawcy nie starają się o polepszenie warunków czy atmosfery w pracy. Warto pokazać, że jest inaczej. Tylko mając konkretne informacje, można trafić w czuły punkt, zweryfikować, gdzie są problemy i co możemy poprawić. – radzi Natalia Bogdan, CEO Jobhouse. Dodaje: Szczęśliwy zespół to także zgrany zespół, dlatego warto zatrudniać osoby, które mają podobne wartości i cele. O tym trzeba pamiętać już na etapie rekrutacji, zarówno projektując ofertę pracy, jak i przeprowadzając rozmowy kwalifikacyjne.

Raport „Szczęście w pracy Polaków” to cenne źródło wiedzy dla pracodawców, którzy chcą poprawić poziom zadowolenia swoich pracowników. Analizując wyniki badania, warto przyjrzeć się wnioskom, jakie płyną z danych i zadbać o obszary, które w firmie przyczyniają się do zmniejszenia zadowolenia z pracy.

