Niemcy: Liczba nowych zakażeń koronawirusem gwałtownie rośnie

To nowe rekordy odnotowane przez Instytut Roberta Kocha (RKI): w ciągu jednego dnia zarejestrowano 50 196 nowych zakażeń koronawirusem, zachorowalność w ciągu siedmiu dni na 100 tys. mieszkańców wzrosła do poziomu 249,1 - informują w czwartek niemieckie media

Poprzedniego dnia było 39 676 zakażeń, a dokładnie tydzień temu liczba ta wynosiła 33 949 zakażeń.

Siedmiodniowa zachorowalność wynosiła w środę 232,1, a przed tygodniem 154,5 pkt. (miesiąc temu 66,5).

Według nowych danych w całych Niemczech w ciągu 24 godzin odnotowano 235 zgonów. Tydzień temu było 165 ofiar śmiertelnych. Liczba osób, które zmarły z powodu potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 wzrosła do 97 198.

RKI naliczył 4 894 250 potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 od początku pandemii. Rzeczywista całkowita liczba może być znacznie wyższa, gdyż wiele zakażeń nie jest wykrywanych.

W przyszłym tygodniu szefowie rządu federalnego i krajów związkowych mają się spotkać na kolejnej konferencji premierów, aby przedyskutować sytuację pandemiczną, poinformował w czwartek w Bundestagu wicekanclerz (i prawdopodobnie przyszły kanclerz Niemiec) Olaf Scholz. Powiedział, że on i kanclerz Angela Merkel są co do tego zgodni.

W swoim wystąpieniu Scholz zapowiedział, że planowane zmiany w ustawie o ochronie przed infekcjami powinny dać krajom wszelkie kompetencje, aby mogły podejmować decyzje w oparciu o sytuację w poszczególnych obszarach.

Ewentualni przyszli koalicjanci rządowi, SPD, Zieloni i FDP, zgadzają się, że ogólnokrajowy stan epidemii powinien zakończyć się 25 listopada. Nie oznacza to jednak zakończenia stosowania wszelkich środków ochronnych w walce z Covid-19. Plany potencjalnych koalicjantów przewidują regulacje przejściowe mające trwać do wiosny.

PAP/KG