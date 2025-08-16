„Kup teraz zapłać później” zna już 1,7 mln Polaków

Blisko 20 proc. badanych Polaków zadeklarowało skorzystanie z usługi „kup teraz zapłać później” w ciągu ostatniego roku - przekazano w raporcie autorstwa CRIF.Popularność tej usługi rośnie w Polsce od kilku lat.

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że tzw. usługa Buy Now Pay Later (BNPL), zyskuje na popularności na polskim rynku e-commerce. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 18 proc. Polaków zadeklarowało skorzystanie z tej formy finansowania zakupów online. To więcej niż średnia we Włoszech, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, która wynosi 11 proc.

Cytowany w informacji Kamil Gosławski z CRIF Polska zwrócił uwagę, że popularność BNPL w Polsce od kilku lat rośnie w bardzo szybkim tempie. „Dane CRIF pokazują, że tylko od stycznia do maja 2025 roku z usług BNPL skorzystało już 1,4 miliona klientów a w całym roku ubiegłym - 1,7 miliona osób. Dynamika tego wzrostu świadczy o tym, że BNPL doskonale wpisuje się w potrzeby polskich konsumentów” - wskazał.

Dodał, że w jego ocenie perspektywy dla dalszego wzrostu BNPL w Polsce są pozytywne. „Rynek wciąż ma duży potencjał i jest jeszcze sporo miejsca na rozwój BNPL, nawet jeśli na tle innych krajów wypadamy już bardzo dobrze. Możemy spodziewać się dalszej ekspansji tej formy płatności na nowe sektory handlu i ewolucji samych usług BNPL” - podkreślił.

Pułapka nadmiernego zadłużenia

„Nowoczesne technologie, w tym sztuczna inteligencja sprawiają, że zakupy online już są na wysokim poziomie personalizacji i to indywidualne dopasowanie będzie jeszcze rosło. Odroczone płatności są też bardzo wygodne i po prostu łatwe, a będą coraz łatwiejsze. Ten kontekst niesie ze sobą też pewne zagrożenie. Dostawcy i użytkownicy usług muszą dbać o utrzymanie odpowiedzialnego podejścia do finansowania, aby uniknąć ryzyka nadmiernego zadłużenia. Do tego najlepiej sprawdza się edukacja finansowa klientów” - dodał.

Z analizy wynika ponadto, że w okresie styczeń-maj 2025 r. średnia wartość zobowiązania w realizowanych za pomocą BNPL transakcjach wyniosła 283 zł. Autorzy raportu podkreślili, że ta średnia powinna rosnąć. CRIF to dostawca rozwiązań z zakresu m.in. informacji biznesowej i kredytowej, analizy danych i outsourcingu. Działa także jako agencja informacji gospodarczej poprzez gromadzenie i analizowanie danych o podmiotach gospodarczych oraz konsumentach w celu oceny ich wiarygodności kredytowej.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Gwałtownie spada liczba chętnych na fotowoltaikę

Klęska Ursuli. Eurostat: emisje gazów cieplarnianych w UE wzrosły o 3,4 proc.!

Jak podane ziemniaki są najlepsze dla zdrowia?

»»Rządowe błędy, nasz rachunek! Państwo niszczy przedsiębiorców – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!