Zełenski zachęca Senat USA do przyjęcia sankcji na NS 2

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał amerykański Senat do przyjęcia poprawki umożliwiającej nałożenie zawieszonych wcześniej przez administrację Joe Bidena sankcji przeciwko gazociągowi Nord Stream 2.

„Szantażowanie Europy za pomocą gazu musi zostać na zawsze powstrzymany. Jesteśmy wdzięczni Izbie [Reprezentantów] za włączenie poprawki do NDAA, która zatrzyman Nord Stream 2. Prosimy wszystkich przyjaciół Ukrainy i Europy w Senacie USA, by poparli tę poprawkę na poziomie Senatu” - napisał Zełenski na Twitterze.

Głowa państwa ukraińskiego odniosła się w ten sposób do uchwalonej jeszcze we wrześniu poprawki do budżetu obronnego (NDAA), która usunęłaby możliwość odejścia przez administrację od zastosowania sankcji nałożonych na spółkę Nord Stream 2 AG i jej szefa Matthiasa Warniga, bliskiego znajomego Władimira Putina. Administracja Bidena odstąpiła od nałożenia sankcji, twierdząc, że nie powstrzyma to projektu i powołując się na chęć zachowania dobrych relacji z Niemcami.