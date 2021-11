Datkomat – czyli e-płatności idą do kościoła

Kościół Katolicki w Polsce cały czas ma silną pozycję i zaufanie Polaków. Kościół wspiera swoich wiernych codziennie, a wierni wspierają swój Kościół. Teraz mają ku temu nowe, innowacyjne możliwości!

Okres pandemii był trudny dla każdego, także dla Kościoła i naszych duszpasterzy. Kiedy siadaliśmy do mszy św. w swoich domach nie mieliśmy prostej możliwości wsparcia parafii. Teraz, wraz ze stopniowym powrotem do normalności innowacje technologiczne pozwolą nam skuteczniej wspierać nasze kościelne wspólnoty. A potrzeby są obecne, bowiem takie kwestie jak wymiana okien, odnowienie kościelnych elewacji czy choćby uregulowanie opłat za energię elektryczną albo ogrzewanie - na to wszystko składają się parafianie. Jednak wraz z rozwojem technologii finansowych coraz rzadziej nosimy przy sobie gotówkę. Nowe rozwiązania pozwolą wiernym na wspieranie parafii mimo to!

Pomocny może być w tym dziele stworzony przez firmę Elavon… datkomat! Czym jest datkomat? To zgrabne, elektroniczne urządzenie, za pomocą, którego każdy chętny może przekazać datek na Kościół, korzystając z karty płatniczej. Ustawiony wewnątrz świątyni może być dobrym rozwiązaniem też dla tych wiernych, którzy np. zapomnieli wziąć drobne na tacę, a mimo to pragną wesprzeć parafię. Samo urządzenie posiada posiada smukły, elegancki kształt, dzięki czemu nie rzuca się w oczy i nie wyróżnia w obrębie wystroju kościoła, wręcz przeciwnie - dzięki smukłej linii datkomat firmy Elavon doskonale wpasowuje się w wygląd świątyni. To swoiste gustowne połączenie tradycji i nowoczesności.

Urządzenie jest też proste w obsłudze dla użytkowników - na stoisku zamontowany jest niewielki, okrągły terminal dotykowy, na którym ujrzeć możemy predefiniowane kwoty. W zależności od świątyni będą tam rozmaite wartości - od 1 do 100 złotych. Wystarczy nacisnąć wybrany kwadrat a potem przyłożyć kartę płatniczą albo telefon czy nawet - smartwatch i gotowe, udało się przekazać ofiarę. Co ważne - proces nie tylko jest prosty ale też nie obciąża ofiarodawcy dodatkowymi kosztami! Przekazana zostaje dokładnie taka kwota na jaką się zdecydowano! Co równie istotne - podczas składania datku nie ma szans na to by nastąpiła pomyłka (np. wpisanie zbyt wielu zer) - ofiaromat przyjmuje kwotę maksymalną w wysokości 100 złotych, zaś jednorazowe wpłaty zazwyczaj są dużo mniejsze. Co interesujące (i będące pomysłowym połączeniem religii z nowoczesnością) po złożeniu datku ofiaromat wyświetla elegancki napis „Bóg zapłać”, co sprawia, że ofiarujący datek wierny ma poczucie, iż wsparł swą paragię tak jak zazwyczaj ma to miejsce gdy przekazuje gotówkę księdzu.

Tym samym datkomat firmy Elavon to rozwiązanie szybkie, wygodne i bezpieczne! Trudno więc się dziwić, iż z datkomatów korzysta już około 100 parafii! Warto sobie też odpowiedzieć na jedno pytanie - czy rozwiązanie takie na pewno powinno znajdować się w kościołach? Czy świątynia jest miejscem na tego rodzaju rozwiązania? Kościół Katolicki, choć reprezentuje tradycję i jest strażnikiem wartości to niejednokrotnie już pokazał, iż potrafi iść z duchem czasu i przyjmować te z nowoczesnych rozwiązań, które wspierają i umacniają jego wspólnoty. Elektryczne ozdoby na Boże Narodzenie, nowoczesne systemy nagłośnienia, działalność ewangelizacyjna w internecie… lub datkomaty, pozwalające nam w nowoczesny sposób wspierać nasze parafie. Wszystko to wpisuje się w ideę korzystania z innowacyjnych rozwiązań na rzecz budowania siły Kościoła. Warto więc wypróbować nowe rozwiązanie, jeśli tylko objawi się w naszej parafii.

