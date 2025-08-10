Afera KPO to zorganizowany skok na kasę!?

Czy w sieci od miesięcy kwitł proceder handlu spółkami z branży HoReCa pod dotacje z UE? Mogłoby to oznaczać nową odsłonę skandalu wokół Krajowego Planu Odbudowy. Media społecznościowe zalały screeny z grupy „Kupię sprzedam spółkę” na Facebooku, m.in. z 2024 roku. Oferowano tam kupno i sprzedaż spółek z branży HoReCa ze spadkiem obrotów – pisze w niedzielę portal wPolityce.pl.

„Kupię spółkę z branży fitness, horeca. Działająca przed 2020”. „Witam może ktoś chce sprzedać spółkę z branży horeca. Musi być spadek obrotów min 30 procent i PKD zgodne z wymaganiami dotacji”. „KUPIĘ SPOŁKĘ Z O.O. Z PKD 56.10.A - (RESTAURACJA I INNE STAŁE PLACOWKI GASTRONOMICZNE), FUNKCJONUJĄCĄ OD 2019-2020 ROKU ZE STRATĄ” - to tylko niektóre ogłoszenia ze screenów z grupy „Kupię sprzedam spółkę”. Uczestnicy zachęcali do transakcji innych, przekonując w komentarzach, że „kupa kasy jest jak spełniasz warunki” czy „300 tys. zł dostać za darmo piechotą nie chodzi”. Mnóstwo tego rodzaju postów publikowano na Facebooku w 2024 r. - notuje wPolityce.pl

Komentarze: „czyste, ustawione okradanie Polaków zaplanowane z wyprzedzeniem”

Przecież to się robi tak gigantyczna afera, że aż nie mam słów. Na Facebooku istnieją grupy, gdzie można znaleźć setki wpisów, w których ludzie skupowali sobie spółki z HoReCa pod KPO. Dlaczego? BO TAK ZMIENIONO PRAWO I REGULAMIN w 2024 – komentuje na X internauta Jan Molski .

Przecież to jest czyste, ustawione okradanie Polaków zaplanowane z wyprzedzeniem. TEGO JEST MNÓSTWO! - wskazuje na X Rafał Kubowicz Przewodniczący Nowej Nadziei w Szczecinie

Niesamowite - to trwało od miesięcy. Przedsiębiorcy się zgadywali na grupach fb, skupywali spółki, tworzyli odejścia i szablony. Tymczasem rząd się dumnie chwali, że odkrył to aż 2 tygodnie temu. To skandal, że nikt się nie zorientował ZANIM pieniądze trafiły do cwaniaków – informuje na X Remigiusz Cetnar

SYSTEM – kwituje na X Radosław Poszwiński

Czy w 2024 roku minister Pełczyńska-Nałęcz zlekceważyła ostrzeżenia?

Czy wielkiej aferze KPO można było zapobiec już dawno? Posłanka Izabela Bodnar, która do niedawna była w Polsce 2050, poinformowała, że już rok temu przekazała minister rozwoju i technologii Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz uwagi o pilne zajęcie się tematem KPO dla branży HoReCa! Wskazywała - za przedsiębiorcą i byłą dziennikarką Katarzyną Obarą - na możliwe nieprawidłowości. Okazało się, że czarny scenariusz się ziścił - wskazuje wPolityce.pl

Dokładnie rok temu przesyłałam Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz Twoje uwagi i apel o pilne zajęcie się tematem KPO dla branży HoReCa, w którym zdiagnozowałaś wiele nieprawidłowości. Pani Minister obiecała się tym zająć – napisała na X posłanka Izabela Bodnar.

„ Prywatyzacja” KPO

Wiecie co w tej całej patologii jest najgorsze? Że tych wniosków nie oceniali nawet urzędnicy. Państwo rozdysponowanie tej kasy kompletnie sprywatyzowało… Operatorami były prywatne firmy - przede wszystkim fundusze pożyczkowe. Ugruntowane w lokalnych układach biznesowych i urzędniczych. Od lat organizujące „szkolenia” z pozyskiwania publicznej kasy na prywatną działalność gospodarczą – komentuje internauta Paweł Sokala.

Więcej o aferze KPO czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacjach „Kupię spółkę…". Wokół KPO robi się coraz goręcej! W internecie funkcjonował „czarny rynek"? „Modelowe państwo z dykty" i Nowy szokujący wątek w aferze KPO! „Rok temu sygnalizowałam Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, że będzie z tego to, co jest"

