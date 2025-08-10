Plan Trumpa: cła mają zmienić porządek światowy

Stosowanie ceł przez prezydenta USA Donalda Trumpa daleko wykraczało poza rozwiązanie problemu deficytu handlowego USA - napisał w sobotę dziennik „Washington Post”. Według gazety taryfy służą realizacji szeregu celów „związanych z bezpieczeństwem państwa oraz interesami korporacyjnymi”.

Powołując się na wewnętrzne dokumenty rządowe amerykański dziennik napisał, że jeszcze w kwietniu, kiedy Trump wstrzymał wprowadzenie ceł, by umożliwić negocjacje na ten temat, urzędnicy opracowali strategię wywierania presji na kraje położone blisko Chin. Ich celem miało być zacieśnienie współpracy obronnej z USA, m.in. poprzez zakupy amerykańskiego sprzętu wojskowego.

Według „Washington Post” Biały Dom starał się powiązać porozumienia handlowe ze wzrostem wydatków obronnych w takich krajach, jak Korea Południowa, Tajwan, Indie, czy Indonezja, a także z ustępstwami wobec amerykańskich firm, jak Chevron, czy Starlink Elona Muska.

Amerykańscy negocjatorzy mieli dążyć do finalizacji umów z wieloma amerykańskimi przedsiębiorstwami; w Izraelu starali się zablokować regulacje, które mogłyby zmusić Chevron do sprzedaży udziałów w morskich złożach gazu. Trump groził również cłami Kolumbii, jeśli nie przyjmie deportowanych imigrantów oraz Brazylii, jeśli będzie dalej ścigać byłego prezydenta Jaira Bolsonaro.

Antychińskie ostrze działań Donalda Trumpa

Cele bezpieczeństwa narodowego były według „Washington Post” powiązane z ograniczeniem chińskich wpływów za granicą - propozycje obejmowały wezwanie Australii do ponownego rozpatrzenia chińskiej dzierżawy portu w Darwin, naciski na Madagaskar, by zablokował chińskie bazy wojskowe, czy nakłonienie władz Mauritiusa do usunięcia chińskiego sprzętu telekomunikacyjnego oraz wezwanie Argentyny do wprowadzenia kontroli nad chińskimi obiektami kosmicznymi.

Biały Dom miał też dążyć, według „Washington Post” do wykorzystania negocjacji handlowych w celu zablokowania globalnego porozumienia klimatycznego. W notatce zatytułowanej „Ochrona interesów żeglugi USA poprzez przełamanie programu Międzynarodowej Organizacji Morskiej «Net-Zero Framework»” urzędnik Departamentu Stanu McCoy Pitt wezwał szefa dyplomacji USA Marco Rubio, by wiązać umowy handlowe z innymi państwami z ich sprzeciwem wobec planu ONZ w sprawie redukcji emisji z dużych kontenerowców.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Liczba stacji Moya rośnie szybciej niż sieci koncernów

Afera ze środkami KPO rozwija się z siłą pożaru

Piotr Müller: wydatki z KPO do pilnej kontroli unijnej!

»»Oto co Polacy będą musieli spłacać w ramach KPO: „Kasa Platformy Obywatelskiej”! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!