Niedzielski: Odporność populacyjna zupełnie inna niż rok temu

Odporność populacyjna jest teraz zupełnie inna niż była rok temu, a liczba zakażeń nie przekłada się w tak dużym stopniu jak w poprzednich falach na liczbę hospitalizacji – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Mamy blisko 60 proc. dorosłej populacji wyszczepionej (przeciw COVID-19 – PAP). Jeżeli robimy badania seroprewalencji – co oznacza, że badamy, czy ludzie mają przeciwciała w reprezentatywnej próbie – to wychodzi, że jest to blisko 70-75 proc., czyli odporność populacyjna jest teraz zupełnie inna niż była rok temu” – wskazał na antenie RMF FM szef MZ.