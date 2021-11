Łączna wartość Tarczy antyinflacyjnej to około 10 mld zł

Obniżkę cen paliw, 0 zł akcyzy na energię elektryczną, obniżony VAT na gaz ziemny i energię elektryczną zakłada zaprezentowana w czwartek Tarcza antyinflacyjna. Jej łączna wartość to około 10 mld zł - poinformowała KPRM

O zaproponowanych przez rząd rozwiązaniach poinformowali podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Kancelaria Premiera podaje, że łączna wartość Tarczy antyinflacyjnej to ok. 10 mld zł.

Tarcza antyinflacyjna zakłada:

1) Obniżkę cen paliw silnikowych Od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Ponadto od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

2) Obniżkę cen gazu w okresie styczeń-marzec 2022 r. Na 3 miesiące stawka VAT na gaz zostanie obniżona do poziomu 8 proc. (z obecnego 23 proc.).

3) 0 proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowychGospodarstwa domowe zostaną zwolnione z akcyzy z obecnych 5 zł/MWh do 0 zł/MWh. Dla pozostałych odbiorców akcyza na energię elektryczną zostanie obniżona do minimum UE.

4) Obniżkę cen energii elektrycznej w okresie styczeń-marzec 2022 r.Na 3 miesiące stawka VAT na energię elektryczną zostanie obniżona do poziomu 5 proc. (z obecnego 23 proc.).

5) Dodatek osłonowy- dopłata 400 zł w skali roku dla jednoosobowych gospodarstw domowych o dochodach do 2100 zł/m- dopłata 600 zł w skali roku (2-3 os.), 850 zł (4-5 os.) lub 1150 zł (6+ os.) dla gospodarstw domowych o dochodach do 1500 zł/os./m Dodatek będzie wypłacany w 2 ratach, w 2022 roku; uprawnionych do skorzystania z niego jest około 5,2 mln gospodarstw domowych.

6) Oszczędności w administracji i w budżecie- W 2022 roku ograniczenie tworzenia nowych, dotąd nieplanowanych, etatów czy urzędów w administracji publicznej.- Wyjątkowe wzmacnianie kadrowe i finansowe będą realizowane na zasadzie 1 za 1, czyli nowy etat za zlikwidowanie innego lub znalezienie odpowiedniej przestrzeni finansowej w ramach już posiadanych środków.- Pogłębiony przegląd wszystkich wydatków publicznych pod względem ich efektywności, tak by wprowadzić dodatkowe oszczędności. - Ograniczenie finansowania programów w funduszach celowych do tych już realizowanych lub ogłoszonych. Działania te mają przynieść oszczędności od 3 do 5 mld zł.

PAP/KG