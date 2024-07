Morawiecki: Rachunki za prąd w górę nawet o 50 procent!

Skończyła się Rzeczypospolita, w której tarcze osłaniały ludzi - powiedział w poniedziałek były premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem, zniesienie osłon w zakresie cen energii, energii cieplnej i gazu będzie miało wpływ na rachunki. Według polityka PiS wzrosną one o 30 procent, a w dalszej perspektywie nawet o 50 proc.

Morawiecki spotkał się w poniedziałek ze zwolennikami PiS w Lubieniu Kujawskim.

1 lipca skończyła się Rzeczypospolita tarczowa, Rzeczypospolita, w której tarcze osłaniały ludzi. Tarcza chroniąca przed wysokimi cenami żywności skończyła się już 1 kwietnia i nie był to niestety prima aprilis. Tarcze chroniące przed wysokimi ratami kredytów - te również się skończyły, bo obecnie rządzący idą na rękę bankom, a nie zwykłym rodzinom. Tarcze chroniące przed wysokimi cenami energii, gazu i energii cieplnej skończyły się dzisiaj - wyliczał Morawiecki.

Zdaniem byłego premiera, wpłynie to na rachunki, które wzrosną o ok. 30 procent.

Skok 30-procentowy? To było niewidziane od dawna. Nic dziwnego, że rozmawiający z nami seniorzy bardzo się o to martwią. Nie tylko seniorzy, bo także przedsiębiorcy. Oni boją się, że gwałtowne wzrosty cen energii przełożą się na koszty produkcji, a to przełoży się na wyższe ceny w sklepach - mówił były szef rządu.