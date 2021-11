x-kom wycofuje film z Kapelą. "Popełniliśmy błąd"

W ostatnich dniach sklep internetowy zapowiadał premierę filmu „x-kom”, którego bohaterami mieli być influencerzy. Jednym z nich był lewicowy publicysta i poeta, Jaś Kapela. Był też autorem scenariusza do produkcji. x-kom ostatecznie odwołał premierę

Premiera miała mieć miejsce 25 listopada, późnym wieczorem na kanale YouTube wspomnianego sklepu.

Zaplanowana na czwartkową noc premiera filmu „Czarny piątek” została odwołana. Powodem tej decyzji jest błędny wybór, przez nas, jednego z uczestników projektu. Decyzja o zaangażowaniu Jasia Kapeli była nieprzemyślana i niepoparta wystarczającą analizą. Działania i idee, które prezentuje Jaś Kapela, są sprzeczne z wartościami naszej firmy i stanowczo się od nich odcinamy. Obiecujemy, że wprowadzimy zmiany, które uniemożliwią wystąpienie podobnej sytuacji w przyszłości. Bierzemy odpowiedzialność za nasz błąd. Przepraszamy - czytamy w komunikacie x-kom. Sam byłem zdziwiony, że x-kom mi złożył taką propozycję. Kiedy ich zapytałem, czemu akurat ja miałbym napisać ten scenariusz, odpowiedzieli, że ich zdaniem mamy bardzo podobne poczucie humoru i estetyki. Hehe. I to bardzo miłe, że z zasady bezduszne korporacje potrafią docenić taką antykapitalistyczną twórczość jak moja - mówi Kapela cytowany przez „Wirtualne Media”.

Można domyślać się, że decyzja x-kom to efekt wielu kontrowersyjnych komentarzy Jasia Kapeli w mediach społecznościowych. W środę odniósł się chociażby do decyzji Play, które wycofuje się ze współpracy z Barbarą Kurdej-Szatan. Był to efekt jej wpisów w mediach społecznościowych na temat Straży Granicznej.

Wirtualne Media/KG