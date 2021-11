Znamy krótką listę finalistów na samochód roku!

Wyłoniono listę finalistów do nagrody Samochód Roku 2022 - Car of the Year 2022. Z długiej listy 39 samochodów Jury wybrało siedmiu nominowanych

Jury składające się z 61 dziennikarzy z 23 krajów Europy, wybrało 7 z listy 39 zgłoszonych modeli samochody, które w finale staną do walki o zwycięstwo. Są to:

Cupra Born

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Peugeot 308

Renault Mégane E-Tech

Škoda Enyaq iV

Ostateczna tura głosowania pod koniec lutego zadecyduje o wyborze Samochodu Roku 2022. Zostanie on ogłoszony online w poniedziałek 28 lutego.

Co ciekawe, Ford Mustang Mach-E zyskuje coraz większe uznanie. Ciekawy jest wątek Peugeot, który z jednej strony odważnymi i bardzo estetycznymi projektami próbuje zyskać sympatię klientów, jednak jednocześnie nowa polityka cenowa plasująca jego auta w cenowym segmencie premium wyraźnie nie pomaga - Peugeot od lat notuje sukcesywny spadek sprzedaży nowych aut, co można zobaczyć na wykresie poniżej.

