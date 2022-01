E-auta słabe na autostradzie. Zobacz wyniki testów zasięgu

Zasięg aut elektrycznych to kwestia sporna. Koncerny samochodowe utrzymują, że problemu nie ma, ale wystarczy ruszyć w trasę, aby zweryfikować dane producentów. W stosunku do oficjalnych danych zasięg naszego elektryka zmaleć może nawet o 40 proc! – czytamy na portalu interia.pl

Według koncernów motoryzacyjnych zasięg aut elektrycznych to znikający problem. W ofertach producentów znajdujemy dziś wiele modeli o deklarowanej zdolności do przejechania ponad 500 km po jednym ładowaniu. Choć dotyczy to modeli klasy premium, zdolne do pokonania coraz dłuższych tras stają się także coraz liczniejsze e-auta z przedziału bardziej przystępnych cenowo. Jednak dane deklarowane to jedno, a liczba „wbitych” na trasie kilometrów to zupełnie inna sprawa.

Możliwości techniczne trzech popularnych modeli z segmentu C, a także modele z innych klas, sprawdziła redakcja włoskiego serwisu InsideEVs. Modele z segmentu C to Skoda Enyaq 80 RWD, Volkswagen ID.4 Pro RWD oraz Hyundai Ioniq 5 RWD.

W większości przypadków różnice między deklarowanym (według cyklu pomiarowego WLTP) a rzeczywistym zasięgiem sięgały 1/3. Rekordzista - Mercedes EQS 4 Matic AWD (107,2 kWh) stracił aż 40 proc. deklarowanego zasięgu! – informuje portal interia.pl.

Najmniejsze rozbieżności pomiędzy zasięgiem deklarowanym przez producenta auta a faktyczną liczbą kilometrów pokonanych na autostradzie po jednym ładowaniu zanotowano dla Tesli Model Y Long Range AWD. Na jednym ładowaniu Tesla przejechała 382 km, a więc „tylko” o 25 proc. mniej niż mówią dane techniczne elektryka.

Faktyczny zasięg elektryków na autostradzie. Wyniki testu

• BMW iX xDrive50 AWD 105,2 kWh - 416 kilometrów,

• Mercedes EQS 580 4Matic AWD 107,2 kWh - 394 kilometry,

• Tesla Model Y Long Range AWD 70 kWh - 382 kilometry,

• Ford Mustang Mach-E XR AWD 88 kWh - 380 kilometrów,

• Skoda Enyaq iV 80 RWD 77 kWh - 348 kilometrów,

• Audi Q4 e-tron 40 Sportback RWD 76,6 kWh - 342 kilometry,

• Kia EV6 AWD 77,4 kWh - 331 kilometrów,

• Volkswagen ID.4 Pro RWD 77 kWh - 330 kilometrów,

• Hyundai Ioniq 5 RWD 72,6 kWh - 325 kilometrów,

• Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S AWD 83,7 kWh - 317 kilometrów,

Dane pochodzą z serwisu interia.pl. Całość materiału dostępna jest tutaj.

interia.pl/mt