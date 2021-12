Biden: Pracujemy, aby "bardzo utrudnić" Rosji atak na Ukrainę

Prezydent USA Joe Biden oświadczył w piątek, że przygotowuje pakiet „inicjatyw”, który ma sprawić, że ewentualna ponowna inwazja Rosji na Ukrainę będzie „bardzo, bardzo trudna”

Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami i partnerami. To co robię obecnie, to przygotowuję coś, co będzie najbardziej kompletnym i znaczącym zestawem inicjatyw, by uczynić bardzo, bardzo trudnym to, czego ludzie obawiają się, że zrobi pan Putin” - powiedział Biden w Białym Domu w odpowiedzi na pytanie dziennikarki o to, co zrobi w sprawie Ukrainy. Odniósł się do obaw związanych z koncentracją wojsk Rosji przy granicy z Ukrainą.