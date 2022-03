Thehill: Biden ma dziś przestrzec Xi przed dozbrajaniem Rosji

Rozpoczęła się rozmowa telefoniczna prezydentów Joe Bidena i Xi Jinpinga - podała w piątek agencja Reutera, powołując się na chińskie media państwowe. Głównym tematem ma być postawa Chin wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według portalu thehill.com Joe Biden ma w trakcie rozmowy przestrzec prezydenta Chin przed udzieleniem Rosji wsparcia militarnego w jej inwazji na Ukrainę. Spowodowałoby to dla Pekinu poważne konsekwencje

Ostrzeżenie Xi przez prezydenta USA zbiega się z obawami amerykańskiej administracji o to, że apele prezydenta Putina do Chin o dostawy broni, w tym zaawansowanego sprzętu wojskowego, oraz o wsparcie gospodarcze Rosji mogłyby doprowadzić do rozszerzenia obszaru konfliktu na kolejne rejony i włączenia się mocarstw - poinformował thehill.com.

Rozmowa prezydentów Bidena i Xi jest pierwszą od wideokonferencji odbytej w listopadzie. W podobnym tonie wypowiedział się w czwartek szef dyplomacji USA Antony Blinken. Zdaniem Blinkena, podczas rozmowy Biden ma przestrzec Xi, że Chiny odpowiedzą za jakiekolwiek działania podjęte, by wesprzeć agresję Rosji, a USA nie zawahają się przed nałożeniem kosztów na ChRL.

Do rozmowy prezydentów dochodzi po ponad 7-godzinnych rozmowach delegacji obu krajów w Rzymie. Według cytowanych przez agencję Reutera źródeł, rozmowy te były burzliwe i „nie poszły dobrze”.

thehill/PAP/mt