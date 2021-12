Zalewska do Tuska: Wyjaśnić przekręty ludzi z EPL i TSUE

Eurodeputowana Grupy EKR Anna Zalewska skierowała list do szefa Europejskiej Partii Ludowej Donalda Tuska z żądaniem „natychmiastowego podjęcia działań wyjaśniających nieprawidłowości, których według <Liberation> mieli dopuścić się członkowie EPL, urzędnicy KE oraz sędziowie TSUE”

Czytaj też: „Libération”: Sędziowie TSUE i politycy EPL zamieszani w handel wpływami

Europosłanka Anna Zalewska wezwała TSUE - w związku z aferą na szczytach władz Unii Europejskiej,opisaną przez „Liberation” - do zawieszenia działalności. Każdy z nas będzie żądał od KE, TSUE czy Rady Europejskiej wyjaśnień..a do czasu wyjaśnienia sprawy TSUE powinien zawiesić swoją działalność - napisała na Twitterze.

Według „Liberation” politycy EPL generują fikcyjne koszty związane ze swoją działalnością oraz opłacają fikcyjne mieszkania w Luksemburgu. Członkowie EPL, głównie politycy kontrolowani przez CDU, byli i obecni komisarze oraz szefowie Rady Europejskiej „uczestniczyli w spotkaniach, które były nielegalnie finansowane z publicznych funduszy”. Ponadto, gdy Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zainteresował się nieprawidłowościami wśród polityków, to Komisja Europejska oraz władze kilku państw naciskały na to, aby nie prowadzono śledztwa w tej sprawie. Dobrze wiemy, że OLAF jest urzędem, w którym „wypływowe stanowiska objęły niedawno osoby związane z EPL” - pisze w liście Zalewska.

Jej zdaniem, działania polityków europejskiej chadecji, unijnych urzędników oraz sędziów TSUE opisane przez „Liberation” podważają zaufanie do instytucji unijnych, stanowionego przez nich prawa, a także wyroków TSUE, które niejednokrotnie wbrew zapisom unijnych traktatów godziły w interesy Europejczyków.

Zaufanie do instytucji Unii Europejskiej od kilku lat systematycznie spada, jednym z efektów było wyjście Wielkiej Brytanii z unijnej Wspólnoty, kiedy to Pan był szefem Rady Europejskiej. Nie możemy dopuścić, aby wskutek działań nieuczciwych polityków EPL, urzędników i sędziów pozycja UE była jeszcze słabsza. Jeśli chcemy zachować jedność i siłę UE musimy kategorycznie sprzeciwić się skandalicznym postawom opisanym przez francuski dziennik. Domagam się podjęcia natychmiastowych działań z Pana strony w celu wyjaśnienia i pociągnięcia do odpowiedzialności osób dopuszczających się nadużyć - napisała w liście Zalewska.