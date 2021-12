Northvolt buduje nową fabrykę w Gdańsku

W Gdańsku rozpoczęła się budowa nowego zakładu Northvolt, w którym produkowane będą najnowocześniejsze, zrównoważone systemy magazynowania energii.

Minęły trzy lata odkąd Northvolt, dostawca wysokiej jakości ogniw i systemów bateryjnych, ogłosił swoją pierwszą inwestycję na Pomorzu. W Gdańskim zakładzie zlokalizowanym w parku przemysłowym Panattoni od 2019 roku produkowane są moduły bateryjne wykorzystywane w przemyśle. Zatrudnienie w fabryce znalazło ponad 100 osób.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie europejskiego rynku na kompleksowe rozwiązania zasilania bateryjnego, firma stawia kolejny krok inaugurując budowę nowoczesnej fabryki.

Choć nasz region, dosyć niesłusznie, nie jest powszechnie kojarzony z sektorem motoryzacyjnym, nowe trendy w przemyśle, zwłaszcza elektromobilność oraz rozwiązania dla pojazdów autonomicznych, predestynują Pomorze do odgrywania istotnej roli w łańcuchu dostaw dla sektora. Dzięki inwestycjom takim jak Northvolt, postrzeganie Pomorza zaczęło się zmieniać. Kolejny duży projekt firmy w Trójmieście to dla nas wielkie wyróżnienie. To zasługa niezmiennie pozytywnego klimatu inwestycyjnego na Pomorzu oraz roli Invest in Pomerania w jego budowaniu. Na przestrzeni ostatnich lat Pomorze udowodniło, że w ramach ekosystemu instytucji zajmujących się promocją gospodarczą potrafimy efektywnie współpracować i wspierać inwestorów. Sukces projektu Northvolt w pełni to pokazuje. Inwestycja była wspierana zarówno przez Invest in Pomerania jak i partnerów inicjatywy, m.in. Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA) oraz Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną - mówi Leszek Bonna, Wicemarszałek województwa pomorskiego.

Nowy zakład Northvolt powstanie na terenach Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, na zapleczu terminala kontenerowego DCT Gdańsk.

Northvolt zainwestuje w projekt 200 mln dolarów. Fabryka o powierzchni użytkowej 50 000 m. kw. zostanie oddana w dwóch etapach. Początkowa roczna moc produkcyjna będzie wynosiła 5 GWh, w ramach drugiego etapu projektu fabryka zwiększy wydajność do 12 GWh. W zakładzie produkowane będą moduły bateryjne umożliwiające większe i lepsze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Fabryka wesprze dostarczanie przez Northvolt systemów bateryjnych wykorzystywanych w przemyśle i w samochodach elektrycznych np. do produkcji elektrycznych pojazdach górniczych. Rozpoczęcie produkcji jest planowane na rok 2022.

Przedstawiciele Northvolt przyznają, że kluczowym argumentem, który zadecydował o wyborze Gdańska było portowe położenie oraz rozbudowany ekosystem łańcucha dostaw.

Nowa lokalizacja Northvolt Systems okazała się być bardzo wygodna, zarówno pod względem dostaw materiałowych, jak i wysyłki gotowych produktów, które z Gdańska trafiają do naszych klientów w całej Europie. Prowadząc działalność w regionie odkryliśmy, że Trójmiasto to nie tylko dogodna lokalizacja, ale także dojrzały rynek pracy oraz zaplecze akademickie, które zapewnia stały dostęp do wysokiej klasy pracowników i szerokie możliwości współpracy badawczej - mówi Robert Chryc-Gawrychowski, CEO Northvolt Poland.

Budowie nowej fabryki Northvolt towarzyszyć będzie powstanie nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego, które będzie współpracować z sektorem edukacyjnym i naukowym w zakresie projektów badawczo - rozwojowych, stażów, prac dyplomowych, programów studiów doktoranckich lub współtworzenia kursów edukacyjnych. W obu placówkach zatrudnienie znajdzie łącznie 500 osób. Nowe miejsca pracy w regionie będą przeznaczone w większości dla wykwalifikowanych specjalistów. Produkcja będzie zautomatyzowana. Nowa fabryka będzie zasilana energią odnawialną, w tym energią wytwarzaną na terenie zakładu.

List do uczestników uroczystości inauguracji budowy skierował premier Mateusz Morawiecki. Odczytał go wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

To tutaj już wkrótce powstanie strategiczna nie tylko dla Pomorza, ale i dla Polski największa na naszym kontynencie fabryka umożliwiająca montaż najnowocześniejszych, zrównoważonych systemów magazynowania energii – napisał szef rządu.

Przypomniał, że firma Northvolt obecna jest w Polsce od 2018 r.

Nie wątpię, że urzeczywistnienie tego ambitnego, wartego 200 milionów dolarów projektu, stanowi niepodważalny dowód zaufania Northvolt do Polski i Polaków. To najlepsze świadectwo, że nasz kraj jest dobrym miejscem do inwestowania – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Zdaniem premiera inwestycja Northvolt w Gdańsku będzie wspierać „transformację europejskiej sieci energetycznej i przemysłu w uniezależnieniu od paliw kopalnych”.

Premier zaznaczył, że dzięki inwestycji Northvolt „najlepiej kształtuje się środowisko nowoczesnego przemysłu 4.0”.

Jako rząd zrobimy więc wszystko, by wizjonerskie firmy mogły tu w Polsce jak najkorzystniej funkcjonować - zapewnił Mateusz Morawieckki.

PR/RO

