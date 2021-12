Co to znaczy emerytura? Odpoczynek czy dodatkowa praca?

Niemal dwie trzecie (62,3 proc.) Polaków uważa, że na dostatnie życie na emeryturze pracuje się całe życie, prawie połowa (48,9 proc.) badanych deklaruje, że ma świadomość tego, że aby móc żyć na emeryturze na godnym poziomie, będą musieli dorabiać, wynika z badania przeprowadzonego przez IPSOS na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Tylko co siódmy badany (14,1 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że emerytura, którą dostaną z ZUS, pozwoli mu na dostatnie życie.

Połowa Polaków nie ma złudzeń co do tego, że na emeryturze będą musieli dorabiać, choć tylko dla co piątego praca na emeryturze jest marzeniem i spełnieniem. Dla pozostałych praca w okresie emerytalnym wydaje się koniecznością, żeby móc godnie żyć. Mamy także świadomość, że emerytura z ZUS nie pozwoli nam na to, żebyśmy mogli się utrzymać na wystarczającym nam poziomie. Niemniej cieszy fakt, że większość Polaków zdaje sobie sprawę, że całe życie pracuje się na to, jaka będzie emerytura - powiedział socjolog Tomasz Sobierajski z Uniwersytetu Warszawskiego.