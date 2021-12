Premier: By walczyć z inflacją obniżamy podatki dla wszystkich Polaków

Polityka gospodarcza nie może trzymać się dogmatów, ona musi trzymać się rzeczywistości, dlatego by walczyć z inflacją obniżamy podatki dla wszystkich Polaków - napisał w piątek premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu we wpisie na Facebooku stwierdził, że polityka gospodarcza nie może trzymać się dogmatów, tylko rzeczywistości.

Dlatego reagujemy błyskawicznie i elastycznie na dynamicznie zmieniające się realia ekonomiczne, które nie zależą wyłącznie od działań rządu. Nasza tarcza antyinflacyjna polega na wielkiej obniżce podatków dla wszystkich Polaków - napisał premier.

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadza zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz obniżkę stawki tego podatku dla innych odbiorców. Przewiduje także obniżkę stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia tego roku i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.

Posłowie uchwalili także ustawę o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek ten ma przysługiwać osobom, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: Szef MSZ Łotwy: Wojna jest możliwa