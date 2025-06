Prezydent do Tuska: dość prowokacji i kłamstw!

Prezydent Andrzej Duda na X w odpowiedzi na wpis premiera, sugerującego wadliwość wyniku wyborów prezydenckich: „Nie, Panie Premierze. Nie jestem ciekawy wyników wyborów prezydenckich, bo je znam. Ogłosiła je oficjalnie Państwowa Komisja Wyborcza.

W sobotę przed południem premier Donald Tusk opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym nie wprost, ale jasno poddał w wątpliwość wynik wyborów prezydenckich 1 czerwca 2025 r.

Panowie @AndrzejDuda , @NawrockiKn i @OficjalnyJK - nie jesteście tak zwyczajnie po ludzku ciekawi, jakie są prawdziwe wyniki głosowania? Na pewno jesteście. A jak wiadomo, uczciwi nie mają się czego bać.

Duda: To co robicie teraz, to zwykłe tupanie nóżką

Na słowa Tuska odpowiedział prezydent Andrzej Dudaw obszernym wpisie na X , który przytaczamy poniżej w całości.

Pan Donald Tusk z kolegami nie potrafią się pogodzić z przegraną w wyborach prezydenckich. Szanowni Panowie! Problem nie wyborach, nie w decyzji Wyborców (bo ta jest jednoznaczna - 370 tyś. głosów przewagi, czyli duże polskie miasto) ale raczej w Panów mentalności. Uważacie, że macie wygrywać i koniec! To co robicie teraz, to zwykłe tupanie nóżką - pisze Andrzej Duda.

Obsadzaliście swoimi ludźmi i mężami zaufania kandydatów ugrupowań waszej koalicji wszystkie komisje wyborcze. Wybraliście i macie swoich członków Państwowej Komisji Wyborczej. Firmy zamówione przez sprzyjające waszemu kandydatowi media robiły badania. I co?!? Wszyscy oszukiwali? Wszyscy kłamali? Wasi ludzie źle liczyli głosy żebyście przegrali? - pyta retorycznie prezydent.

Nie, Panie Premierze. Nie jestem ciekawy wyników wyborów prezydenckich, bo je znam. Ogłosiła je oficjalnie Państwowa Komisja Wyborcza. Znam te wyniki tak samo jak wszyscy Polacy i politycy z całego świata, którzy złożyli Prezydentowi-Elektowi Karolowi Nawrockiemu gratulacje.

Natomiast powtórzę jeszcze raz radę, którą dałem Panu ostatnio, jako ten, który stoi na straży bezpieczeństwa państwa i ciągłości władzy państwowej: trzymajcie się z daleka od kart do głosowania z wyborów prezydenckich! Nie mam cienia wątpliwości, że nie wolno dopuścić do tego, byście mogli choćby dotknąć oddanych przez obywateli głosów. To sprawa Sądu Najwyższego i PKW. Tej samej Izby Sądu Najwyższego, która uznała wynik wyborów, dzięki któremu teraz rządzicie w Polsce. Tej samej dzięki której jest Pan teraz Premierem - pisze prezydent.

Niech Pan z kolegami zaprzestanie prowokacji, kłamstwa i nacisków. To nie służy Polsce i poczuciu bezpieczeństwa naszych Rodaków. Trzeba umieć przegrywać z godnością i szanować reguły demokracji – kończy swój wpis.

Kaczyński: nie szukajcie tematów zastępczych

Na wpis Tuska zareagował też Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości.

Nie szukajcie tematów zastępczych. Przypominam Panu @donaldtusk i Pana partii, że przeliczenie ponowne wszystkich głosów nie jest przewidziane przez prawo. W Polsce, póki co, obowiązuje Konstytucja i wynikająca z niej zasada legalizmu (art. 7 Konstytucji) .

