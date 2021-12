Dąbrowski: PGE sprzedaje hotele i obiekty spółce PHH

Polski Holding Hotelowy zawarł z PGE Polską Grupą Energetyczną umowę warunkową na zakup sześciu hoteli i czterech obiektów należących do Elbest, spółki z Grupy PGE - poinformował w środę Polski Holding Hotelowy (PHH)

Jak poinformował w środowej informacji prasowej Polski Holding Hotelowy, spółka Elbest posiada sześć hoteli i cztery obiekty w Polsce, które świadczą usługi hotelowo-gastronomiczne, oferują noclegi indywidualne i dla grup zorganizowanych, a także zajmują się organizacją konferencji i szkoleń.

Spółka posiada hotele m.in. w Krynicy, Międzyzdrojach, w Myczkowcach nad Soliną oraz obiekty np. w Krasnobrodzie i Szklarskiej Porębie.

Planowane włączenie hoteli i obiektów Elbest do grupy kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego to kolejny krok w prowadzonej przez PHH konsolidacji spółek hotelowych, należących do Skarbu Państwa - przekazał PHH. Jak dodano, wsparcie transakcyjne w procesie konsolidacji dla PHH świadczy firma EY.

Sprzedaż obiektów hotelowych spółki Elbest Polskiemu Holdingowi Hotelowemu jest elementem porządkowania struktury Grupy PGE i realizacji zadań zmierzających do koncentracji na działalności podstawowej - powiedział cytowany w informacji prasowej prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.