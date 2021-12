Wysoki kurs franka. Frankowicze zapłacą najwyższą w historii ratę kredytu!

Kurs franka szwajcarskiego w listopadzie był na rekordowo wysokim poziomie – 4,5 zł. Dla frankowiczów oznacza to drastyczny wzrost raty kredytu. O ile wzrośnie wysokość raty we frankach?

Wzrost raty kredytu we frankach

Analitycy Expandera wyliczyli, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy wzrosła rata kredytu we frankach wzrosła z 1834 zł na 2 022 zł – dotyczy kredytu hipotecznego we frankach na 300 tys. zł, na 30 lat, zaciągniętego w 2008 roku. Rosną również raty kredytu hipotecznego w złotówkach m.in. z powodu wzrostu stóp procentowych.

Analitycy są zgodni, frankowicze zapłacą jedną z najwyższych rat kredytu hipotecznego we frankach w historii. Niezależnie od wysokości zaciągniętego zobowiązania oraz pozostałego okresu do spłaty. Dla wielu frankowiczów kurs franka na poziomie 4,5 zł jest powodem do obaw. Pechowcami były również osoby, które wymieniały franka w na spłatę kredytu w pamiętny „czarny czwartek” w 2015 roku. Wtedy kurs fraka był powyżej 5 zł, pod koniec dnia spadł do 4,31 zł, a po dwóch tygodniach wynosił poniżej 4 zł.

W tym roku najniższy kurs franka był notowany na początku czerwca i wynosił 4,07 zł. Listopadowy kurs franka podwyższył ratę powyższego modelowego kredytu o 189 zł w porównaniu do czerwca 2021 roku.

Wzrost zadłużenia, z powodu aktualnego kursu franka

Wraz ze wzrostem kursu franka, wzrasta zadłużenie w złotówkach. Dla podanego wyżej modelowego przykładu kredytu zadłużenie w złotówkach po 14 latach spłaty wzrosło z 300 do 371 tys. zł. Można odnieść wrażenie, że kredyt we frankach jest kredytem, którego nie uda się spłacić. Jednak zadłużenie kredytobiorcy we frankach spada. W modelowym przykładzie zadłużenie we frankach zmalało z 140,9 tys. franków do 82,5 tys. franków. Gdy kurs CHF rośnie, to zadłużenie w złotówkach też rośnie. Aktualną wysokość kursu możesz sprawdzić na https://internetowykantor.pl/kurs-franka/.

Porównanie raty kredytu we frankach do raty kredytu w złotówkach

Warto porównać raty kredytu hipotecznego zaciągniętego we frankach i złotówkach. Raty obu rodzaju kredytów wzrosły znacząco w ostatnim czasie. Obecnie rata kredytu we frankach na 300 tys. zł, na 30 lat, zaciągniętego w 2008 roku wynosi 2022 zł, natomiast kredytu w złotówkach 1336 zł. Różnica wysokości raty jest bardzo duża. Warto pamiętać o tym, że rata kredytu hipotecznego w złotówkach wzrośnie m.in. przez prognozowany wzrost stóp procentowych.