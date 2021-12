Maląg: Rusza Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów

Po raz trzeci rusza Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów. Tym działaniem chcemy wspomóc najbardziej potrzebujących, przekazując pomoc żywnościową do wielu ośrodków wsparcia w całej Polsce - powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Podczas briefingu prasowego przed siedzibą Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie Maląg przypomniała, że Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów rusza już po raz trzeci.

„Tym działaniem chcemy wspomóc najbardziej potrzebujących, przekazując pomoc żywnościową do wielu ośrodków wsparcia w całej Polsce. Dotychczas, w ramach akcji, przekazaliśmy blisko 3 tys. ton żywności” - poinformowała.

Jak zaznaczył prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, czas przedświąteczny to okres, kiedy możemy podzielić się naszymi zasobami z osobami potrzebującymi wsparcia.

„Ta edycja to ponad 800 ton żywności, która w 120 transportach trafiła lub trafi w najbliższych dniach do ponad 18 magazynów 11 organizacji w całej Polsce” - poinformował.

Dodał, że w tym roku, ze względu na to, co się dzieje na wschodniej granicy Polski, „lwia część tej pomocy trafi do ośrodków, które wspierają osoby ubogie na terenach na wschodzie Polski: w woj. podlaskim i lubelskim”. „Tam, gdzie jest problem z ograniczeniem pracy, z ograniczeniem możliwości obsługi i przyjmowania turystów” - zapowiedział.

„Staramy się, żeby RARS zawsze była gotowa na różne sytuacje, na różne kryzysy i wspierała różne działania rządu” - zastrzegł.

Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki przekazał, że łączna wartość produktów żywnościowych w tej edycji wynosi 4,5 mln zł. „W całym roku to ponad 8,5 mln zł. A licząc razem z pomocą na terenie przygranicznym to 17 mln zł” - wskazał.

Ks. Ilżycki podziękował rządowym instytucjom za pomoc. „Jesteśmy po to, żeby pomagać najbardziej potrzebującym, wykluczonym, tym, którzy nie mogą sobie sami poradzić. Ta żywność trafia właśnie do tych osób. Chciałabym tuż przed świętami jeszcze raz podziękować i życzyć wszystkim zdrowych, radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia” - powiedział.

Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Wojciech Bystry podkreślił, że w czasie zimowym i świątecznym każde wsparcie jest bardzo cenne. Zwrócił uwagę, że każdy z nas może pomóc osobom w kryzysie bezdomności, samotnym i starszym. „Reagujmy, wspierajmy, pomagajmy” - zaapelował.

Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów, komponent Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, został uruchomiony w grudniu ubiegłego roku by wesprzeć najbardziej potrzebujących – osoby starsze, osoby w kryzysie bezdomności czy też w innej trudnej sytuacji życiowej.

Dzięki Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami kościelnymi, w sumie blisko 3 mln kilogramów żywności trafiło w trzech transzach do punktów magazynowych, a następnie zostało rozdysponowane do placówek zajmujących się osobami najbardziej potrzebującymi.

W ostatniej transzy wzięły udział m.in. Caritas Polska, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino, Towarzystwo Pomocy Dzieciom, Fundacja „Zielona Dobroczynność”, a także Fundacja A.R.T.

Organizacjom tym, w ramach ostatniej transzy, przyznano z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych blisko 900 ton żywności.

PAP/kp