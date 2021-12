Siroń: Iluminacjami bawią się internauci z całego świata

Jedni ubierają choinkę, inni przygotowują różne przysmaki, a ja wieszam światełka na domu i podłączam je do internetu - powiedział PAP Tomasz Siroń, pomysłodawca strony, za pośrednictwem której internauci z całego świata bawią się świątecznymi ozdobami

Od początku istnienia strony mieliśmy użytkowników ze wszystkich kontynentów, poza Antarktydą - powiedział PAP absolwent mechatroniki na Politechnice Lubelskiej i pomysłodawca strony sterowanie24.pl Tomasz Siroń. Za jej pośrednictwem internauci z całego świata mogą sterować świątecznymi iluminacjami zdobiącymi choinkę w Zespole Szkół Łączności w Krakowie, drzewko na balkonie w Oświęcimiu, okna lokalnej firmy w Szczecinie i „tajemniczą przystań” pod Modliborzycami (Lubelskie). „Tajemnicza przystań” to mój domek letniskowy na wyspie na stawie. Wokół są łąki i lasek. Można tam spotkać prawdziwą naturę. Rok temu po lodzie ganiały trzy wydry, które można było oglądać online – powiedział 26-latek.

Podkreślił, że za projektem stoi kilkoro pasjonatów elektroniki, a w całym przedsięwzięciu chodzi nie tylko o hobby, ale przede wszystkim o rozwój.

My wszyscy jesteśmy pasjonatami, głównie informatyki i elektroniki. Nie ukrywam, że takie projekty sprawiają nam radość. Nasza aplikacja powstaje w warunkach domowych, nie mamy za sobą wielkiej firmy, a mimo to wszystko działa i wywołuje zainteresowanie. To daje dużo satysfakcji – podkreślił pomysłodawca.

Zapytany o działanie instalacji wyjaśnił, że światła są podłączone do autorskich sterowników powiązanych z komputerem. Ten z kolei jest połączony z internautami za pomocą strony sterowanie24.pl - podał Siroń. Dodał, że sama tylko iluminacja „tajemniczej przystani” zbudowana jest z 20 zestawów lamp LED składających się z ok. 2 tys. światełek. „Nie licząc tych, które zawisły na choince w domu. Całość można oglądać za pomocą kamer transmitujących obraz na żywo” – wyjaśnił Siroń.

Użytkownicy mogą sterować lampkami lub za pośrednictwem internetowego chatu wydrukować komentarz na drukarce do paragonów, której front również jest transmitowany online. Przysporzyło nam to trochę pracy, bo chat trzeba to moderować. Przez aplikację Discord można napisać wiadomość, która drukuje się. Najwięcej tygodni pracy pochłonęły lampki, ale to drukarka wywołała furorę – przyznał pasjonat.

W rozmowie z PAP powiedział, że na pomysł sterowania urządzeniami za pośrednictwem komputera wpadł jeszcze w dzieciństwie. „Ze względu na wiek i brak doświadczenia ten projekt nie wypalił i realizacja planów odwlekła się w czasie” – dodał Siroń.

Światła sterowane za pomocą komputera pierwszy raz zainstalował w grudniu 2012 r. To był prosty układ. Światełka choinkowe podłączyłem do komputera, który o określonej porze dnia włączał i wyłączał oświetlenie. Dwa lata później rozwinąłem pomysł, podłączyłem światełka do internetu, ustawiłem kamerę i oddałem kontrolę internautom – wyjaśnił Siroń.

Za pierwszym razem udostępnił sterowanie iluminacją świąteczną swojego domu. W kolejnych latach do projektu dołączali kolejni pasjonaci elektroniki i pojawiły się kolejne lokalizacje.

Siroń dodał, że kilkakrotnie zdarzały się momenty, kiedy zainteresowanie stroną było tak duże, że serwery odmawiały współpracy. W pierwszym sezonie mieliśmy rekord 1,2 tys. osób korzystających z naszej strony w tym samym czasie. W kolejnych latach doszliśmy do 3,5 tys. użytkowników, ale zwykle ze strony korzysta 80-25 osób. Wzrost liczby użytkowników zauważamy w okresie nauki zdalnej, ostatni skok mieliśmy w poniedziałek – powiedział pomysłodawca.

Przyznał, że nieraz sam zastanawiał się skąd się bierze zainteresowanie jego pomysłem. Myślę, że dużą rolę odgrywa klimat świąt. Jedni ubierają choinkę, inni przygotowują różne przysmaki, a inni, tak jak ja, wieszają światełka na domu i podłączają je do internetu – przyznał.

PAP/mt