Pekao: 100 zł na start przy otwarciu aplikacji PeoPay KIDS

Sherlock Holmes powinien mieć się na baczności. Brygadę PeoPay KIDS, która towarzyszy najmłodszym w poznawaniu świata finansów w aplikacji PeoPay KIDS Banku Pekao, odwiedza właśnie Detektyw Kokoszka. Jej pojawienie się może sprawić, że to właśnie ona stanie się najsłynniejszym detektywem na świecie. Tylko Detektyw Kokoszka specjalizuje się bowiem w znajdowaniu oszczędności. Najnowszy film edukacyjny z jej udziałem dostępny jest w mediach społecznościowych Pekao SA.

Tożsamość Detektyw Kokoszki to efekt konkursu plastycznego dla dzieci w wieku do 12 lat, zorganizowanego przez Bank Pekao. Zadaniem najmłodszych, a więc grupy docelowej aktywności brygady PeoPay KIDS było sportretowanie i nadanie imienia postaci tropiącej oszczędności, która odwiedzi Żubra, Liska i Złotówkę.

Autor zwycięskiej pracy otrzymał w nagrodę hulajnogę elektryczną, a stworzony przez niego bohater, a właściwie bohaterka została właśnie „ożywiona” przez Pekao SA w krótkim filmie edukacyjnym, w którym Detektyw Kokoszka udziela Zosi porad dotyczących oszczędzania. Można go zobaczyć np. na https://pl-pl.facebook.com/bankpekaosa/.

Dodatkową motywacją do rozpoczęcia oszczędzania z pewnością może być promocja, jaką bank przygotował z myślą o dzieciach w wieku od 6 do 12 lat, w ramach której mogą one zdobyć nawet 100 zł. Najmłodsi klienci banku otrzymają 50 zł już za samo otwarcie Pakietu PeoPay KIDS, zapisanie się do promocji tego samego dnia oraz zalogowanie do aplikacji PeoPay KIDS. Kolejne 50 zł dostanie dziecko, które spełni warunki do otrzymania pierwszej nagrody, a także będzie miało w dniu 10 stycznia 2022 r. na Koncie Przekorzystnym lub rachunku oszczędnościowym Mój Skarb więcej niż 10 zł. Czas na skorzystanie z tej oferty mija 2 stycznia 2022 r.

Rodzic może założyć swojemu dziecku Pakiet PeoPay KIDS z promocją przez Internet – w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji PeoPay (w Panelu rodzica) oraz w dowolnym oddziale banku.

Aplikacja PeoPay KIDS Banku Pekao to nie tylko produkt bankowy, ale również wyjątkowa platforma edukacyjna, która uczy dziecko oszczędzania i wprowadza je w dorosły świat finansów. To także świetna zabawa, a przecież wiadomo, że najlepiej „uczyć bawiąc”. W zrozumieniu świata finansów pomagają dzieciom trenerzy: Lisek, Złotówka i Żubr, a teraz także Detektyw Kokoszka, którzy zarówno w aplikacji, jak i za pośrednictwem animowanych filmów na stronie www udzielają – w bardzo przystępny sposób, językiem dopasowanym do percepcji najmłodszych – praktycznych porad odnośnie zarządzania finansami.

PeoPay KIDS / autor: Bank Pekao

Czytaj też: KUKE i Santander zapewniły 400 mln zł polskiej hucie Cognor