Pekao liderem edukacji. Będzie uczyć dzieci o finansach

Pekao weszlo w gaming! Gra zawarta aplikacji Peopay Kids będzie uczyć edukacji finansowej. Faktycznie, przemyślenie i realizacj tego procesu, a także pozostałych technologii, które miały zachęcić najmłodszych do bankowości Pekao w ogóle, sprawdza się i robi wrażenie. Zwłaszcza warto odnotować, że edukowanie najmłodszych ani nie jest procesem łatwym, ani popularnym wśród banków. Oto jak to zrobiło właśnie Pekao SA

W Pekao SA konta dla dzieci nie mają opłat, w umowach i warunkach nie ma kruczków i gwiazdek. Oferta dla młodych jest za zero. Wypłata gotówki także. Wykorzystane w bankowości Pekao nowe technologie także się sprawdzają. 50 proc. kont młodych zakładano metodą „konto na selfie”. Być może dlateog Bank Peako SA jest najpopularniejszym bankiem wśród młodzieży, ale też dzieci. Bank w ostatnim czasie może pochwalić wię liczbą ponad 203 tys. nowych rachunków dla młodych nowych. Łącznie w banku rachunki ma ok. 1 mln młodych klientów.

Jeśli wziąć pod uwagę szacunki, według których ogółem wśród młodych ludzi otwarte rachunki w bankach ma 3,4 mln osób

Bank Pekao jest bankiem zarówno dla osób w średnim wieku, dla osób starszych ,ale to także najczęstszy wybór osób młodych. To bardzo cieszy. Dlatego też inwestujemy w to, żeby długookresowo było to dla nas również biznesowo istotne - ocneił Leszek Skiba, prezes Pekao SA. - Taki wynik na tle pozostałych banków pokazuje, że ten udział rynkowy wśród młodych i najmłodszych jest bardzo wysoki, zbliżony do ok. 30 proc. To wielki sukces, także polegający na tym, że to pokazuje, że nasze rozwiązania dla młodych są dobre. Cieszymy się z tego - dodał.

Dodatkowo, rodzice doceniają możliwość wglądu w finanse swoich dzieci, którą zyskują dzięki założeniu im konta bankowego. Aż 91% opiekunów przyznaje, że kontrolują regularnie saldo konta dziecka i najczęściej wykorzystują do tego aplikację mobilną banku. Monitorowanie wydatków najmłodszych jest przez rodziców uznawane za ważny element dbania o dobro swoich pociech. Jedynie mniej niż co dziesiąty rodzic wcale nie kontroluje wydatków dziecka.

Pekao staje się pierwdszym bankiem i edukaotrem najmłodszych

1 czerwca, w dniu 3. urodzin Peopay Kids, Pekao zaprezentowała znaczącą nowość. Bank Pekao zlecił badania, z których wynikło, że to przede wszystkim od banku rodzice oczekują przejęcia inicjatywy w edukacji finansowej swoich dzieci.

Eksperci Banku Pekao opublikowali nowy raport dotyczący poziomu edukacji finansowej dzieci w Polsce. Wyniki są optymistyczne – 58% dzieci posiada wiedzę o finansach, a 56% potrafi zarządzać swoim budżetem. Aż 59% ankietowanych rodziców wskazało, że ważną rolę w takiej edukacji powinien odgrywać sektor bankowy.

W przeprowadzonym przez bank badaniu wzięli udział rodzice i ich dzieci w wieku 9-13 lat oraz opiekunowie dzieci w wieku 6-8 lat. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły edukacji finansowej oraz takich jej aspektów jak: źródła pozyskiwania wiedzy, motywacje do przekazywania dzieciom kompetencji w tym obszarze oraz zastosowania rozwiązań bankowych przez najmłodszych.

Badanie ujawniło, że 88% rodziców uważa przekazywanie dzieciom wiedzy i umiejętności finansowych za istotne, głównie ze względu na możliwość nauczenia najmłodszych samodzielnego zarządzania finansami, oszczędzania oraz kontrolowania wydatków. Za najważniejsze źródła wiedzy w tym zakresie rodzice uważają siebie samych. Jednocześnie zauważają pozytywną rolę banków w edukacji finansowej najmłodszych, także kwestii uświadamiania młodym niebezpieczeństw mogących spotkać ich w tym obszarze. Ponad połowa rodziców pozytywnie ocenia obecny poziom kompetencji finansowych swoich dzieci – 58% ankietowanych potwierdza posiadanie przez swoje pociechy wiedzy finansowej, a 56% jest zdania, że potrafią one zarządzać własnym budżetem.

Pełen raport z przeprowadzonego przez Bank Pekao S.A. badania jest na tej stronie.

W odpowiedzi na potrzeby najmłodszych klientów i ich rodziców Pekao wdraża w aplikacji PeoPay KIDS moduł edukacyjny. Angażująca grywalizacja wesprze dzieci w odkrywaniu i zrozumieniu skomplikowanego świata finansów, nauczy oszczędzania i zarządzania wydatkami.

NOWOŚĆ: Gra edukacyjna w aplikacji PeoPay KIDS – Bank Pekao wspiera dzieci i rodziców w odkrywaniu świata finansów

Zarządzanie finansami oraz umiejętność oszczędzania to kompetencje, które zdaniem Banku Pekao S.A. warto rozwijać od najmłodszych lat. Rozwiązaniem od banku Pekao jest odtąd program edukacyjny w formie gry w aplikacji bankowej. Można zatem powiedzieć, że Pekao SA to pierwszy polski bank, który realnie wszedł w gaming. Gra, będąca systemem lekcji z dziedziny finansów dla dzieci 6-13 lat, wydaje się dobrze przemyślana, atrakcyjna graficznie, do tego wykorzystująca mechaniki dobrze sprawdzające się obecnie w grach mobilnych. Wykorzystuje choćby popularny znow trend retro, związany z powrotem zabawek i mechanik typu „Tamagotchi”, a także wyboru i ulepszania swojej wybranej postaci/awatara punktami za realizowanie kolejnych wyznaczonych celów.

Wyniki przeprowadzonych przez nas badań budzą optymizm pokazując otwartość dzieci i ich rodziców na edukację finansową. Wskazują też na dużą rolę, jaką może tu odegrać bank. Mamy nadzieję, że nasze produkty oraz liczne inicjatywy lokalne w szkołach oraz nowa grywalizacja w samej aplikacji bankowej PeoPay Kids będą dla najmłodszych realnym wsparciem oraz źródłem wiedzy na temat oszczędzania i zarządzania własnym portfelem. Chcemy, aby nasze obecne i przyszłe działania wpłynęły na poziom wiedzy i kompetencji najmłodszych oraz stały się realnym wsparciem dla ich rodziców – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A.

Przeprowadzone badanie pozwoliło także poznać poziom ucyfrowienia najmłodszych oraz ich nawyki w tym obszarze. Dane pokazują, że aż 89% dzieci posiada własnego smartfona i korzysta z niego głównie w celach rozrywkowych, z których najbardziej powszechnym jest używanie go do gier. Dodatkowo, 23% dzieci ma na swoim smartfonie zainstalowaną aplikację bankową (to 54% dzieci posiadających konto bankowe). Najmłodsi wykorzystują ją głównie do sprawdzania stanu konta, oszczędzania, sprawdzania historii transakcji oraz dokonywania płatności BLIK. Badanie pokazało, że Pekao znajduje się w czołówce banków najczęściej wybieranych przez rodziców w celu ucyfrowienia finansów swoich dzieci.

Moduł edukacyjny w aplikacji PeoPay KIDS

Pekao chce uczyć i odgrywać ważną rolę w budowaniu świadomości finansowej dzieci. Dlatego wdraża w aplikacji PeoPay KIDS nową funkcjonalność – grę edukacyjną, która pozwala w angażujący i atrakcyjny sposób wprowadzić najmłodszych w świat finansów. Niezapomniana przygoda dla dziecka potrwa aż 10 sezonów, które będziemy udostępniać stopniowo w aplikacji. Na początek bank udostępnia pierwsze trzy sezony. W trakcie gry dziecko będzie zdobywać wiedzę o finansach, rozwiązując quizy, odpowiadając na pytania i wykonując ciekawe zadania.

Rozmowy z dziećmi o finansach nie należą do najłatwiejszych. Wymagają od rodziców sporego doświadczenia, które by pozwoliło przekazać tę wiedzę w sposób prosty i zrozumiały. Jednocześnie dorośli są świadomi, że odpowiednia edukacja finansowa jest istotnym elementem przygotowania dziecka do dorosłości. Dlatego coraz częściej rodzice szukają narzędzi, a my staramy się im w tym zadaniu pomóc. Wiemy, że dzieci najlepiej uczą się przez zabawę, dlatego w naszym module edukacyjnym w atrakcyjny i interaktywny sposób wspieramy odkrywanie świata finansów przez dzieci, pod niezbędną kontrolą rodziców. Poprzez nowe wdrożenie gry edukacyjnej w bankowości mobilnej dla dzieci PeoPay KIDS chcemy na masową skalę edukować dzieci ze świata finansów, oszczędzania oraz zarządzania wydatkami – mówi Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych w Banku Pekao S.A.

Promocje dla najmłodszych

Z okazji Dnia Dziecka Bank Pekao przygotował atrakcyjne promocje. Pierwsza z nich – Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom – pozwala zyskać aż 200 zł za otworzenie Pakietu PeoPay KIDS, w skład którego wchodzi Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, aplikacja mobilna PeoPay KIDS i karta Mastercard PeoPay KIDS. Warunkami koniecznymi do spełnienia jest zalogowanie się do aplikacji PeoPay KIDS i wykonanie min. 3 transakcji kartą Mastercard PeoPay KIDS lub BLIK do 31 lipca 2023 r. Promocja dostępna jest do 2 lipca br.

Dodatkowo, otwierając nowe konto oszczędnościowe Mój Skarb, dzieci mogą cieszyć się promocyjnym oprocentowaniem aż 7 proc. w skali roku przez 6 miesięcy do kwoty 5000 zł. Z tej promocji mogą skorzystać do 16 sierpnia br. Szczegółowe informacje dostępne są na www.pekao.com.pl/peopaykids.

mw