UWAŻAJ! Od 1 stycznia mandaty mocno w górę

Od 1 stycznia podnosimy wysokość mandatów za najgroźniejsze wykroczenia drogowe - zapowiedział wiceszef resortu infrastruktury Rafał Weber. Dodał, że chodzi m.in. o przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i jazdę po alkoholu.

W sobotę wejdzie w życie nowelizacja zaostrzającą kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Regulacja m.in. wprowadza nową maksymalną wysokość grzywny sądowej z 5 do 30 tys. zł oraz mandatów do 5 tys. zł. Usprawnia także uzyskiwanie renty wypłacanej osobom najbliższym ofiary wypadku.

Wiceszef resortu infrastruktury Rafał Weber komentując zmiany zaznaczył, że rząd na kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym patrzy przez pryzmat kilku aspektów.

Przez inwestycje infrastrukturalne, które są prowadzone w ostatnich latach z bardzo dużym nasileniem zarówno jeśli chodzi o skalę finansową, ale także zakresową; kampanie edukacyjne, czyli wzmocnienie świadomości wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego o prawach i obowiązkach czy to kierowców, rowerzystów, pieszych, czy też - ostatnio bardzo popularnych - użytkowników hulajnóg elektrycznych. Ostatnim aspektem są dobre zmiany w prawie - podkreślił wiceszef MI.

Dodał, że te zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Zaznaczył również, że wydłużony zostanie czas obowiązywania punktów karnych za najgroźniejsze wykroczenia drogowe z roku, do dwóch lat.

_Mam nadzieję, że to też będzie dyscyplinowało kierowców. Z drugiej strony premiujemy tych, którzy będą jeździli bezpiecznie i nie będą zbierać punktów karnych, ani mandatów za te najgroźniejsze wykroczenia drogowe. Tacy kierowcy będą płacili niższe stawki ubezpieczenia OC” - przypomniał.

Wiceszef MI zaznaczył, że nowe stawki mandatów, które zostaną określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów będą obowiązywać od 1 stycznia, zaś rozporządzenie MSWiA w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, czyli to dotyczące punktów karnych wejdzie w życie po kilku miesiącach od rozpoczęcia obowiązywania ustawy. Nowy taryfikator punktów karnych wejdzie najprawdopodobniej po 9 miesiącach od rozpoczęcia obowiązywania nowej ustawy.

Nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw Sejm uchwalił na posiedzeniu 29 października, a 2 grudnia rozpatrzył wniesione do niej poprawki Senatu. 10 grudnia ustawę podpisał Andrzej Duda.

Regulacja, która wejdzie w życie w sobotę, podwyższa maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokości grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym. Usprawnia także uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł będzie podlegać osoba kierująca pojazdem mechanicznym, niestosująca się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Inny z artykułów przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł dla sprawcy, który prowadził pojazd na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia. Taka sama kara będzie groziła za prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu. W toku prac legislacyjnych do katalogu wykroczeń zagrożonych grzywną do 30 tys. zł dodano takie polegające na niewskazaniu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie.