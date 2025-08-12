Oficjalnie pracuje u nas milion cudzoziemców
Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 6,4 proc. na koniec lutego 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba pracujących cudzoziemców w Polsce wyniosła 1 057,4 tys. w tym lutym br., co oznacza wzrost o 5,3 proc. r/r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zwiększyła się o 1,2 proc.
67 proc. pracujących cudzoziemców to Ukraińcy
„Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 28 lutego 2025 r. było ich 708,9 tys., tj. o 2,7 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz więcej o 1 proc. niż w styczniu 2025 r.” - czytamy w komunikacie.
Obywatele Ukrainy stanowili 67 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zmniejszył się względem lutego 2024 r. o 1,7 pkt proc. oraz 0,2 pkt proc. w porównaniu ze styczniem 2025 r., podano także.
20 proc. wszystkich cudzoziemców pracuje w stolicy
„W ostatnim dniu lutego 2025 r. niemal co piąty cudzoziemiec wykonujący pracę w Polsce mieszkał w regionie warszawskim stołecznym (19,9 proc.). Natomiast, podobanie jak w całym 2024 r. oraz w poprzednim miesiącu, najmniej spośród analizowanej grupy cudzoziemców mieszkało w regionie świętokrzyskim (poniżej 1,0 proc.)” - czytamy dalej.
Obcokrajowcy wykonujący pracę w lutym 2025 r. pochodzili z ponad 150 państw, podał GUS.
Według stanu na 28 lutego 2025 r. wśród cudzoziemców wykonujących pracę 402,4 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Było to o 4,7 proc. więcej niż w lutym 2024 r., i 0,9 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, podał także GUS.
