Skandalicznie niskie ceny pszenicy

Słoneczna pogoda i wysokie temperatury pozwalają wreszcie ruszyć ze żniwami pełną parą. Jednak ceny skupu pszenicy wołają o pomstę do nieba. Tona pszenicy paszowej jest dziś wyceniana nawet na 660 złotych. Tyle samo płacono za nią… 24 lata temu – przy radykalnie niższych kosztach produkcji i o wiele niższymi kosztami życia.

Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z wyraźnymi różnicami w cenie ziarna paszowego i konsumpcyjnego. Sięgały one nawet stu złotych na tonie. Ziarno wysokiej jakości nadal jest na rynku poszukiwane. Jest go i nadal będzie bardzo mało. Sytuację pogarsza bowiem każdy intensywny deszcz. W efekcie różnice w skupie pomiędzy „paszówką” a pszenicą konsumpcyjną mocno się zmniejszyły.

Plantatorzy podkreślają, że to już trzeci sezon, w którym nie zarabiają ani grosza. „Wyjście na zero” dałaby cena minimum 750 złotych za tysiąc kilogramów.

GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Drożeją badania techniczne aut. Podwyżka o 50 proc.!

Trump bierze Kaukaz. Kluczowe szlaki w rękach USA

Rafał Brzoska: „KPO = Koniec Programu Odbudowy”

»»Co nowego w gospodarce? – oglądaj „Flesz Gospodarczy” na antenie telewizji wPolsce24!