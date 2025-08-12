Co w firmach piszczy? Przybywa upadłości w budownictwie

Liczba rejestracji firm wzrosła o 1,2 proc. r/r, natomiast upadłości - spadła o 2,2 proc. r/r w II kw. 2025 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

„W II kwartale 2025 r. odnotowano 88 728 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 1,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. r. oraz 90 upadłości, tj. o 2,2 proc. mniej niż w II kwartale 2024 r.” - czytamy w komunikacie.

Przybywa JDG w sektorze usług

W II kw. 2025 r. największy wzrost liczby rejestracji przedsiębiorstw (o 14,2 proc.) nastąpił w usługach, podał GUS.

„Spośród wszystkich rejestracji, blisko 3/4 nastąpiło w czterech rodzajach działalności, tj. usługach (24,9 proc.), budownictwie (19,6 proc.), pozostałych sekcjach (17,5 proc.) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (12,8 proc.). Wzrost rejestracji w skali roku odnotowano w usługach (o 14,2 proc.) oraz pozostałych sekcjach (o 11,8 proc.). W innych analizowanych rodzajach działalności nastąpił spadek liczby rejestracji, największy w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 16,1 proc.)” - wymienił GUS.

Biorąc pod uwagę formy prawne podmiotów, najwięcej rejestracji zanotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które stanowiły 83,8 proc. wszystkich rejestracji przedsiębiorstw, podał GUS. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 14,4 proc. wszystkich rejestracji. W porównaniu z II kwartałem 2024 r. zarejestrowano o 2,8 proc. więcej przedsiębiorstw z tą formą prawną.

Przybywa upadłości w budownictwie i przemyśle

Według GUS, spadek liczby upadłości zanotowano w: usługach (o 11 jednostek), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 7 jednostek) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 2 jednostki).

„W pozostałych sekcjach zaobserwowano wzrost liczby upadłości, w tym w najliczniejszych zbiorowościach podmiotów z przemysłu i budownictwa - po 6 jednostek” - czytamy dalej.

Liczba upadłości w danym kwartale dotyczy przedsiębiorstw, wobec których zostało wydane, w danym kwartale przez właściwy Sąd Rejonowy, postanowienie o ogłoszeniu upadłości (opublikowane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych).

Liczba rejestracji w danym kwartale dotyczy przedsiębiorstw, które zostały w danym kwartale wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Rejestracje obejmują także osoby fizyczne, które zlikwidowały i ponownie podjęły działalność gospodarczą, podał GUS.

