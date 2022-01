Poseł Lisiecki: dlaczego prezydent Trzaskowski nie skorzystał z tarczy antyinflacyjnej

Prezydent Trzaskowski obarcza tym (podwyżki gazu – red.) rząd zamiast skorzystać z tarczy antyinflacyjnej - napisał w mediach społecznościowych były radny i poseł Paweł Lisiecki odnosząc się do drastycznych podwyżek gazu dotyczących mieszkańców lokali komunalnych.

Czy ja dobrze rozumiem, że Prezydent Rafał Trzaskowski nie zgłosił mieszkań komunalnych w Warszawie jako mieszkań i dostawcy nośników energii potraktowali mieszkańców jak odbiorców komercyjnych?” - zapytał poseł Lisiecki w mediach społecznościowych. „Stąd podwyżki w lokalach komunalnych?” - dodał.

Tymczasem Prezydent Trzaskowski obarcza tym Rząd zamiast skorzystać z tarczy antyinflacyjnej… - napisał Lisiecki.

Odniósł się tym samym do przedstawionych przez stołeczny ratusz podwyżek gazu m.in w mieszkaniach komunalnych w Wawrze i we Włochach. „Po galopujących w skali całego kraju cenach śmieci i prądu to kolejna +niespodzianka+ od PiS dla mieszkańców. A gdzie tarcza ochronna obiecywana im przez rząd?” - napisał kilka dni temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wiceprezydent miasta Renata Kaznowska wystąpiła do Urzędu Regulacji Energetycznej ze skargą na działania sprzedawców gazu.

Urząd na swojej stronie internetowej odniósł się do wątpliwości związanych ze stosowaniem taryf gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE w przypadkach, gdy gaz jest dostarczany do budynków wielolokalowych, w których odbiorcą jest właściciel lub zarządca budynku.

URE wyjaśnił na swej stronie, że we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych są m.in. są takie gospodarstwa domowych, które ze względu na uwarunkowania techniczne nie kupują same gazu a robią to za nich wspólnota lub spółdzielnia. „W ocenie Prezesa URE także w takich przypadkach, kiedy faktycznym odbiorcą (beneficjentem) jest gospodarstwo domowe sprzedawca gazu ma obowiązek stosować w rozliczeniach ceny gazu ustalone w zatwierdzonej taryfie” - podkreślono.

PGNiG Obrót Detaliczny każdego klienta spełniającego kryterium odbiorcy końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym rozlicza według taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki, także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe - podał w piątek w komunikacie PGNiG OD.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Jak miał wyglądać świat w 2022 r.? Zobacz, co napisano 100 lat temu