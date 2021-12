Tarcza Antyinflacyjna. Klienci PGE zamiast 21 zł zapłacą tylko 6 zł więcej za prąd

Statystyczna polska rodzina, która jest klientem PGE, dzięki rządowej Tarczy Antyinflacyjnej odnotuje w pierwszym kwartale 2022 r. średni wzrost opłat za energię elektryczną o ok. 6 zł miesięcznie zamiast 21 zł.

Rozwiązania przygotowane przez rząd spowodują, że podwyżki cen będą zdecydowanie mniej odczuwalne dla polskich gospodarstw domowych. „Dzięki działaniom osłonowym rządu, obniżce podatków i Tarczy Antyinflacyjnej polskie rodziny będą chronione przed skokowym wzrostem cen energii” – powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki.

Premier, oprócz działań zabezpieczających przed nagłym wzrostem cen prądu, zapowiedział również, że z wysokim prawdopodobieństwem wprowadzi zerową stawkę VAT na żywność od 1 lutego. W przypadku braku możliwości obniżenia stawki VAT na żywność do zera, rząd zaproponował wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego, wypłacanego w dwóch ratach, który ma trafić do 6,8 mln rodzin. Ustawa o dodatku osłonowym została już przyjęta przez Sejm, czeka na podpis prezydenta.

Nowe taryfy

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Zatwierdzone taryfy dla statystycznego polskiego gospodarstwa domowego zużywającego ok. 1,8 MWh energii elektrycznej rocznie, będą oznaczać wzrost netto na rachunku średnio o ok. 21 zł miesięcznie (gospodarstwo domowe rozliczające się w taryfie G11, przy zasilaniu jednofazowym i sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rodzina 2+2). Oznacza to średnioroczny wzrost rachunku klienta o ok. 23,5 proc. Ceny taryfowe wyliczone zostały na podstawie obecnych obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi akcyza wynosi 5 zł za MWh energii. Są jednak wprowadzone działania rządu, które niwelują te wzrosty.

Efekty Tarczy Antyinflacyjnej

PGE, ze względu na konieczność zatwierdzenia taryfy z regulatorem, przygotowuje się do wprowadzenia Tarczy Antyinflacyjnej, która zakłada m.in. zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy na energię do końca maja 2022 r., a także obniżenie stawki VAT na dostawy energii elektrycznej z 23 proc. do 5 proc. do końca marca 2022 r. Dzięki takiej osłonie antyinflacyjnej klienci PGE w pierwszym kwartale 2022 r. odnotują średni wzrost brutto na rachunkach o ok. 6 zł miesięcznie zamiast 21 zł. Razem z pierwszymi fakturami obejmującymi nowe stawki PGE skieruje do klientów szczegółową informację pokazującą, jak działają rządowe mechanizmy wsparcia w zakresie Tarczy Antyinflacyjnej.

Dodatkowo od 1 stycznia 2022 r. rachunki za energię będzie można opłacać z pomocą dodatku osłonowego przygotowanego w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Wsparcie jest skierowane dla gospodarstw domowych o średnich i niskich dochodach. Jego wysokość zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym i progu dochodów. Żeby skorzystać z dodatku osłonowego należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w swojej okolicy i złożyć odpowiedni wniosek. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje.

Warto przypomnieć, że rachunek za prąd dla odbiorcy składa się z dwóch zasadniczych części:

za sprzedaż energii elektrycznej

za dystrybucję energii elektrycznej.

W rachunkach opłacanych przez gospodarstwa domowe zwykle koszty te rozkładają się po równo, a więc jedną połowę stanowią koszty energii elektrycznej, a drugą opłaty dystrybucyjne.

Skąd się wzięły podwyżki prądu?

Największy wpływ na rachunek klienta mają koszty unijnej polityki klimatycznej, w tym przede wszystkim zakup uprawnień do emisji CO2. Handel tymi emisjami obywa się z coraz większym udziałem instytucji finansowych, traktujących uprawnienia jako instrument inwestycyjny. W opinii wielu ekspertów handel ten ma charakter spekulacyjny a jego efekty widać w lawinowym wzroście cen uprawnień do emisji CO2. W ciągu ostatniego roku koszt uprawnień do emisji wzrósł prawie trzykrotnie od ok. 30 euro do blisko 90 euro za tonę. W konsekwencji koszt wytworzenia energii elektrycznej składa się w większości z kosztu CO2.

Gdzie szukać informacji

Taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzona dla PGE Obrót jest dostępna na stronie URE i od 1 stycznia 2022 r. będzie dostępna na stronach internetowych http://www.gkpge.pl, http://www.pge-obrot.pl oraz w stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót.

Natomiast taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja jest opublikowana na stronie URE i jest również dostępna na stronach internetowych www.gkpge.pl, www.pgedystrybucja.pl oraz w stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta PGE Dystrybucja.