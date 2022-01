Cięcie stali wodą: czy technologia jest bezpieczna dla obrabianego tworzywa?

Stal to jeden z najtwardszych i najbardziej wytrzymałych materiałów. Jednocześnie jest bardzo powszechnie wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. Tym samym niezbędna jest obróbka stali, często bardzo precyzyjna. Jedną z metod to umożliwiających jest cięcie wodą. Jednak czy cięcie stali wodą jest bezpieczne dla tego materiału?

Cięcie wodą — na czym polega?

Niewątpliwie należy zacząć od wyjaśnienia tego, czym jest cięcie wodą. Na czym polega ten proces? Czy to cięcie stali wodą, czy też obróbka szkła, bądź dowolnego innego materiału, procedura przebiega podobnie. Mało tego, maszyna do cięcia płytek ceramicznych często może posłużyć również do obróbki stali czy kamienia.

Wszechstronne urządzenia są wysoko cenione przez użytkowników. Sprzęt, który wykona cięcie blachy wodą, a potem cięcie wodą szkła, posiada w asortymencie między innymi firma Eckert. Mowa o producencie z dużym doświadczeniem, którego produkty od ponad 30 lat są wysoko cenione w Polsce oraz poza granicami kraju.

Cięcie stali wodą może być bezpieczne

Maszyna do cięcia wodą umożliwia bezpieczną obróbkę stali. Niemniej jednak pod pewnymi warunkami:

● urządzenie musi być wysokiej jakości,

● należy dobrać odpowiedni strumień wody,

● należy wybrać właściwe ścierniwo.

Wysoka jakość urządzenia jest niezbędna, aby nie uszkodzić stali podczas cięcia wodą. To absolutnie niezbędne, gdyż kiepskiej jakości sprzęt może być trudny w kontroli, na przykład zmieniając ciśnienie wody.

Równie istotne jak jakość urządzenia jest ustawienie właściwych parametrów cięcia stali wodą. Chodzi o wybór odpowiedniego ciśnienia i szerokości strumienia. Niezbędne jest, aby dobrać właściwą maszynę, gdyż poszczególne urządzenia różnią się między sobą.

Jeśli chodzi o to, jakie parametry zapewnią najskuteczniejsze cięcie blachy wodą, odpowiedź jest trudna. Rzecz w tym, iż wiele zależy od rodzaju i jakości stali, a także od grubości blachy. Tym samym określenie parametrów jest kwestią bardzo indywidualną, którą trzeba wykonać samodzielnie przy każdej obróbce. Podobnie jest z wyborem ścierniwa, które powinno być dostosowane do typu stali, aby nie uszkodzić materiału.

Równe krawędzie i brak uszkodzeń

Jeśli cięcie wodą zostanie przeprowadzone prawidłowo, nie trzeba obawiać się o bezpieczeństwo stali. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że krawędzie po cięciu strumieniem wody pozostają gładkie. Dlatego też technikę tę wykorzystuje się do cięcia precyzyjnego. Nie dochodzi również do żadnych innych uszkodzeń.

Aby zobrazować, jak bezpieczna jest to technika, wystarczy wspomnieć, że wykonuje się również cięcie wodą szkła. Jak wiadomo, szkło to materiał, który bardzo łatwo skruszyć. Właściwie przeprowadzona procedura gwarantuje, że pozostanie ono w idealnym stanie, a jednocześnie zostanie szybko i łatwo przecięte.

Kiedy cięcie wodą to najlepsze rozwiązanie?

Cięcie stali wodą niemal zawsze jest dobrym wyborem. Również w przypadku innych materiałów technika ta sprawdza się doskonale. Jednak czasami jej zastosowanie to nie tyle wybór, ile konieczność. Dlaczego? Otóż inne metody mogą stanowić niebezpieczeństwo dla obrabianych materiałów. Łatwo wytłumaczyć to na przykładzie stali. Każda technika obróbki, wykorzystująca wysoką temperaturę, może doprowadzić do odkształceń blachy czy innych konstrukcji stalowych. Natomiast cięcie wodą nie powoduje takiego zagrożenia. Podobnie jest w przypadku wielu tworzyw sztucznych, zwłaszcza tych termoplastycznych. Ich wrażliwość na wysoką temperaturę oraz wiele innych czynników sprawia, że cięcie wodą często jest jedynym możliwym wyborem.