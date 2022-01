Cyberprzestępcy polują na podpis elektroniczny

Ponad 2 tys. ofiar w 111 krajach w ciągu zaledwie dwóch miesięcy – to efekt aktywności złośliwego oprogramowania ZLoader, wykorzystującego weryfikację podpisu cyfrowego Microsoft do kradzieży danych uwierzytelniających oraz informacji poufnych. Wśród pokrzywdzonych znajdują się również polscy użytkownicy – ostrzegają eksperci Check Point Research

Analitycy bezpieczeństwa cybernetycznego z Check Point Research wykryli nową kampanię cyberprzestępczą, wykorzystującą weryfikację podpisu elektronicznego firmy Microsoft. Jak do tej pory jej ofiarami padło ponad 2170 osób ze 111 państw. Najwięcej poszkodowanych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (40 proc.) oraz Kanady (14 proc.). Okazuje się, że wśród ofiar znajdują się również polscy użytkownicy (poniżej 1 proc.).

Eksperci Check Point Research przypisują kampanię grupie cyberprzestępczej MalSmoke, która do przeprowadzenia operacji wykorzystała znanego trojana ZLoader. Narzędzie to do tej pory było wykorzystywane w atakach na bankowość elektroniczną, natomiast od września 2021 znajduje się na radarze CISA (amerykańska Agencja Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury) jako dystrybutor ransomware Conti oraz różnych szczepów ransomware Ryuk.

Należy wiedzieć, że nie można od razu zaufać podpisowi cyfrowemu pliku. To, co znaleźliśmy, to nowa kampania ZLoader wykorzystująca weryfikację podpisu cyfrowego Microsoftu do kradzieży poufnych informacji użytkowników. Pierwsze dowody na istnienie nowej kampanii zaczęliśmy obserwować około listopada 2021 roku. Napastnicy, których powiązaliśmy z grupą MalSmoke, mają na celu kradzież danych uwierzytelniających oraz prywatnych informacji ofiar. Do tej pory naliczyliśmy ponad 2000 ofiar w 111 krajach. Wygląda na to, że autorzy kampanii Zloader włożyli wiele wysiłku w unikanie systemów ochronnych i co tydzień aktualizują swoje metody - wskazuje Kobi Eisenkraft, badacz malware’u w Check Point Research.