Nie wszystkie węglowodany są „złe”

Węglowodany, pomimo częstych skojarzeń z nadmiernym przyrostem masy ciała, nie powinny być jednoznacznie oceniane negatywnie. Stanowią jedno z podstawowych źródeł energii w diecie człowieka i – przy odpowiednim doborze produktów – odgrywają istotną rolę w utrzymaniu zdrowia metabolicznego. Kluczowe znaczenie ma jednak ich jakość.

Jakie węglowodany wybierać?

W diecie korzystne są przede wszystkim węglowodany złożone, obecne w produktach pełnoziarnistych, takich jak pieczywo razowe, orkiszowe czy żytnie, brązowy ryż, makaron pełnoziarnisty, kasze gruboziarniste oraz rośliny strączkowe.

Wszystkie te produkty cechują się niskim lub umiarkowanym indeksem glikemicznym, sprzyjającym utrzymaniu stałego poziomu glikemii oraz zapewniającym długotrwałe uczucie sytości.

Dodatkowo, są one źródłem błonnika pokarmowego, którego rolą wspieranie jest prawidłowego i fizjologicznego funkcjonowania przewodu pokarmowego, jak również obniżania stężenia cholesterolu całkowitego we krwi.

Płatki owsiane – hit czy mit

Na szczególną uwagę zasługują płatki owsiane, będące produktem o wysokiej gęstości odżywczej. Zawierają one znaczne ilości błonnika rozpuszczalnego, zwłaszcza beta-glukanów, wykazujących korzystny wpływ na profil lipidowy, gospodarkę węglowodanową oraz mogących przyczyniać się do redukcji uczucia zmęczenia.

Regularna konsumpcja produktów owsianych została powiązana z niższym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2, co potwierdzają liczne prace z badań populacyjnych. Co jednak istotne, zależność ta odnosi się do płatków owsianych górskich lub zwykłych. Ich bardziej przetworzona odmiana, a więc płatki tak zwane błyskawiczne pozbawione są znacznej ilości błonnika pokarmowego, a tym samym beta-glukanów.

Co oprócz tego?

W ramach codziennego żywienia warto również uwzględniać inne produkty będące źródłem węglowodanów złożonych i jednocześnie dostarczających pozostałych i istotnych mikroskładników – między innymi komosę ryżową, grykę, kaszę jaglaną, kuskus, bulgur oraz rośliny strączkowe, takie jak soczewica, fasola czy ciecierzyca.

Ziemniaki i bataty oprócz skrobi dostarczają również przede wszystkim potasu i witaminy C. Z kolei owoce i niesłodzone mieszanki typu muesli mogą stanowić wartościowy dodatek do posiłków, gdyż zawierają naturalnie występujące cukry, błonnik oraz przeciwutleniacze i antyoksydanty.

Filip Siódmiak

