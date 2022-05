15 milionów dolarów dla pogromców gangów ransomware

Departament Stanu USA rozpoczął polowanie na gang ransomware Conti. Na osoby, które przyczynią się do zatrzymania członków tej grupy cyberprzestępczej czeka 15 milionów dolarów

Nagrodę w wysokości do 10 milionów dolarów otrzyma każdy kto przekaże informacje prowadzące do identyfikacji lub lokalizacji kluczowych członków Conti. Departament Stanu zapowiedział również, że wyłoży dodatkowe 5 milionów dolarów za wszelkie informacje prowadzące do aresztowania w dowolnym kraju osób uczestniczących w atakach przeprowadzanych za pomocą oprogramowania ransomware Conti.

Digital Shadows, dostawca systemów bezpieczeństwa IT, zidentyfikował Conti jako drugi najbardziej aktywny gang ransomware w pierwszym kwartale 2022 roku i w czwartym kwartale 2021 roku. W zeszłym miesiącu grupa dokonała incydentu z oprogramowaniem ransomware przeciwko rządowi Kostaryki, poważnie wpływając na handel zagraniczny kraju, zakłócając platformy celne i podatkowe.

Ponadto grupa Conti przeprowadziła ponad 200 ataków na szpitale i inne placówki opieki zdrowotnej od czasu pojawienia się na powierzchni w 2018 r. pod swoją wcześniejszą nazwą Ryuk.

FBI oszacowało, że obecny wariant oprogramowania ransomware Conti jest najbardziej kosztowną odmianą oprogramowania ransomware, jaką kiedykolwiek udokumentowano, z ponad 1000 ofiar ataków związanych z oprogramowaniem ransomware Conti. Warto dodać, iż w ubiegłym miesiącu Conti zaoferowało wsparcie dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Nagrody wyznaczone przez Departament Stanu USA wskazują na zmianę taktyki walki z gangami ransomware. W znacznym stopniu przyczyniły się do tego cyberataki wymierzone w służbę zdrowia, placówki edukacyjne i strategiczne obszary działalności państwa, takie jak na przykład rurociągi z paliwem. Napastnicy przekroczyli czerwoną linię, wchodząc do ligi przestępczości zorganizowanej. Proaktywne działania rządu, w tym próby pozyskania informacji od obywateli, mogą w długoterminowej perspektywie przyczynić się do ograniczenia ataków ransomware, a przede wszystkim ukrócić zuchwałość gangów - tłumaczy Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutor rozwiązań Bitdefender w Polsce.

Departament Stanu wypłacił do tej pory nagrody w wysokości ponad 135 milionów dolarów w ramach programu TOCRP (Transnational Organised Crime Rewards Program) i programu NRP (Narcotics Rewards Program).

Mat.Pras./KG