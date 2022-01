Nastolatek przejął kontrolę nad 25 pojazdami Tesli

To precedens, który zmieni wymogi bezpieczeństwa pojazdów

David Colombo, 19-letni specjalista ds. cyberbezpieczeństwa z Niemiec, przejął kontrolę nad ponad 25 samochodami marki Tesla z 13 krajów, bez wiedzy ich właścicieli. Lukę na szczęście wykryła osoba, która na co dzień zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa, a nie cyberprzestępca. Eksperci Check Point Software wskazują, że wydarzenie to może być punktem zwrotnym dla bezpieczeństwa cybernetycznego samochodów.

Jak się okazuje stojący za przejęciem samochodów David Colombo był w stanie podać dokładną lokalizację każdego samochodu, wyłączyć wszelkie zabezpieczenia, otworzyć okna i drzwi. Ekspert podkreślił jednak, że nie był w stanie kierować zhakowanymi samochodami Tesli. Zaznacza jednak, że bez problemu mógłby je ukraść, gdyby znajdował się w ich pobliżu.

Fakt, że młody niemiecki haker, był w stanie włamać się do wielu samochodów Tesli, wywołuje szok w przemyśle motoryzacyjnym i budzi obawy o to, czy niezidentyfikowana osoba może dziś przejąć stery naszego pojazdu np. przy prędkości powyżej 100 km/h! ­I choć zagłębiając się w szczegóły, nie było to realne zagrożenie, to przypadek ten jest wart szczególnej uwagi. – mówi Lotem Finkelsteen, Szef działu wywiadu i badań nad zagrożeniami w Check Point Software Technologies.