Sasin: Obniżamy ceny gazu dla biznesu o 25 proc. Od dziś

Największy sprzedawca detaliczny gazu PGNiG Obrót Detaliczny obniża od piątku o 25 proc. ceny gazu dla odbiorców biznesowych - poinformowała spółka. Obniżka cen zawartych w aktualnym cenniku „Gaz dla Biznesu” nr 9 ma obowiązywać do końca lutego. Z prośbą o to zwrócił się do spółki wicepremier i szef MAP Jacek Sasin

Zleciłem PGNiG działania, dzięki którym o jedną czwartą obniżone zostaną ceny gazu dla klientów biznesowych, np. piekarni, zakładów fryzjerskich, lokali usługowych. Obniżka wchodzi od dziś - napisał szef MAP w mediach społecznościowych.

Skorzystanie z obniżki nie wymaga od klientów podjęcia jakichkolwiek działań, w tym zawierania dodatkowych umów. Ceny paliwa gazowego uwzględniające obniżkę, będą automatycznie zastosowane w rozliczeniach – wyjaśnił prezes PGNiG Paweł Majewski.

Spółka rzetelnie analizuje otoczenie rynkowe i będzie podejmować dalsze działania adekwatnie do zmian - poinformowało też PGNiG OD.

PAP/mt