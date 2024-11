Sasin o tzw. audycie spółek SP: „Najtańszy populizm”

Kolejne odczyty o fatalnych wynikach spółek. Skupienie na dętych, wydumanych zawiadomieniach do prokuratur – takim zostawieniem poseł PiS Jacek Sasin skomentował wczorajsze wystąpienie szefa resortu aktywów państwowych Jakuba Jaworowskiego.

Inwestycje na hamulcu ręcznym, zwolnienia, zamrożone działania wielkich spółek. I robienie tym samym miejsca na działanie zagranicznej konkurencji. Do tego kolejne odczyty o fatalnych wynikach spółek. Skupienie na dętych, wydumanych zawiadomieniach do prokuratur. Najtańszy populizm, którym przykrywają brak działań. Polacy tego nie kupią. Pierwsze rozliczenie przyjdzie już za kilka miesięcy – napisał Jacek Sasin na platformie X, komentując doniesienia o efektach tzw. audytu spółek skarbu państwa, przedstawionego przez obecnego szefa MAP.

Jaworowski: MAP zawiadamia prokuraturę

Audyty w spółkach Skarbu Państwa pokazały olbrzymią skalę nieprawidłowości - poinformowało w środę Ministerstwo Aktywów Państwowych, wskazując, że audyty były przeprowadzane przez profesjonalne firmy zewnętrzne z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego.

Minister Jakub Jaworowski poinformował, że złożono już blisko 50 zawiadomień do prokuratury, a liczba ta może jeszcze wzrosnąć. Jednocześnie podał, że blisko 95 członków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa nie otrzymało absolutorium.

Politycy PiS: to walka polityczna

Doniesienia do prokuratury ws. nieprawidłowości w spółkach Skarbu Państwa, to walka polityczna, żeby zasłonić swoją klęskę nieudolności w zarządzaniu - powiedział PAP poseł PiS Marek Suski, pytany o doniesienia do prokuratury w związku z miliardowymi stratami w spółkach SP za rządów PiS.

Zdaniem posła PiS, spółki Skarbu Państwa „od roku mają najgorsze wyniki”.

„Warto by było się przyjrzeć, dlaczego. Katastrofa w spółkach Skarbu Państwa od kiedy ta koalicja zaczęła rządzić jest porażająca. No a boją się nawet przyjść i powiedzieć, dlaczego te 3,5 miliarda strat w spółce Orlen pojawiło się w tym roku, a w trzecim kwartale ubiegłego roku było 4,6 miliarda zysku” - mówił.

Pytany o „nietrafione inwestycje i nieuzasadnione wydatki”, które wykazał audyt, Suski stwierdził, że „żadna działalność ludzka nie jest doskonała”. Zastrzegł jednak, że spółki Skarbu Państwa miały najlepsze wyniki za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

„Dzisiaj spółki notują gigantyczne spadki, straty, likwidacje, zwolnienia grupowe. Oceniajmy działalność po efektach, a nie po szkalowaniu tych, którzy mieli dobre efekty za poprzedniej kadencji” - apelował Suski.

