Bursztynowa gorączka w Polsce? Gigantyczne złoża na wyciągnięcie ręki!

Polska nie jest krajem bogatym w surowce naturalne. Tym bardziej powinniśmy zrobić wszystko, aby wykorzystać to, co na pewno posiadamy. Jak się okazuje, obok niewykorzystanych dotychczas złóż gazu łupkowego dysponujemy również znacznymi pokładami bursztynu. Stale rosnąca na rynkach światowych cena bursztynu może zachęcać do jak najszybszego uruchomienia wydobycia.