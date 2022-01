Były szef Orlenu wydzwania do żony, ale zarzeka się, że to nie on. To spoofing

„Jeśli zadzwonię do ciebie i ci naubliżam, ale będę przy tym brzmieć jakoś inaczej, to pamiętaj: to nie ja! To spoofing!” - iluż ludzi nie chciałoby mieć tak idealnej wymówki… a jednak! Kolejni już nawet posłowie ostrzegają swoich znajomych. W poniedziałek dwoje posłów poinformowało, że ktoś podszył się pod ich numery telefonów i dzwonił z groźbami. Albo były szef Orlenu wydzwania do żony, ale zarzeka się, że to nie on zwłaszcza, że stoi właśnie obok niej. Choć wydaje się to zabawne, to jest to nowa metoda ataków o dużym potencjale destabilizacji bezpieczeństwa państwa

Cyberprzestępcy próbują wykorzystać spoofing do podsycania politycznych sporów; słuchajmy głosu ekspertów i nie dajmy się rozegrać - podkreślił sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Spoofing telefoniczny polega na podszywaniu się pod dowolny numer lub nazwę kontaktu. Choć telefon odbiorcy wyświetla daną informację o dzwoniącym lub piszącym wiadomość, w rzeczywistości dzwoni lub pisze ktoś inny.

W poniedziałek o takim przypadku poinformowali na Twitterze poseł koła Polskie Sprawy Paweł Szramka i posłanka Lewicy Paulina Matysiak.

Kilka minut temu odebrałem telefon z groźbami oraz obelgami. Nieznajomy głos, dzwoniący z numeru @PolaMatysiak zadzwonił dwa razy. Koleżanka Posłanka nic o tym nie wiedziała. Po chwili z mojego numeru wykonany został podobny manewr w Jej stronę - przekazał Szramka.

Matysiak poinformowała, że sprawę zgłoszono na policję i odpowiednim służbom.

Były prezes Orlenu na celowniku?

Jacek Krawiec, właśc. Dariusz Jacek Krawiec – polski ekonomista, w latach 2008–2015 był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym koncernu PKN Orlen. Przy okazji podzielił się również swoją historią. W obu przypadkach ktoś wydzwaniał do jego żony. W jednym z tych przypadków przynajmniej małżonka może być pewna na sto procent, że to nie on, ponieważ on stał tuż obok niej. Tak przynajmniej to zrozumieliśmy…

A co by Państwo powiedzieli na sytuację sprzed tygodnia jak stoi obok mnie moja żona a nagle jej się wyświetla,że dzwonie ja, chociaz oczywiście nie dzwonie? Albo przed chwilą mówi, że dzwoniłem 2 razy a nie dość, że nie to jeszcze nie ma śladu w moim telefonie? Odpowiedzie za to!! [pisownia oryginalna - red.]

Byłoby śmiesznie, gdyby nie fakt, że może być groźnie. Ta metoda ma ogromny potencjał destabilizujący i na poczekaniu możemy wymyśleć ponad 50 scenariuszy jak rozwalić takimi telefonami dowolny związek, partię, czy dowolny rząd. Zwłaszcza gdy zatrudnić dobrego aktora-naśladowcę…

Posłom na Twitterze odpowiedział Cieszyński, który ocenił, że to prawdopodobnie kolejny przypadek spoofingu.

Cyberprzestępcy próbują wykorzystać spoofing do podsycania politycznych sporów. Słuchajmy głosu ekspertów i nie dajmy się rozegrać - każda poszkodowana osoba może liczyć na profesjonalne wsparcie państwowych instytucji - podkreślił minister w kolejnym wpisie.

Cieszyński na początku roku sam relacjonował, że ktoś podszył się pod jego numer i dzwonił na Komendę Stołeczną Policji.

Do połowy stycznia zaprezentujemy założenia przepisów anty-phishing i anty-spoofing. Zapraszam już teraz do dyskusji, co warto wdrożyć - napisał 2 stycznia na Twitterze.

Na pytanie: „gdzie te założenia”, które zadał w poniedziałek użytkownik Twittera, sekretarz stanu ds. cyfryzacji odpowiedział, że w piątek zostały omówione z operatorami i zostaną zaprezentowane w tym tygodniu.

