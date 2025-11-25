To koszmar. Zamykają 220-letnią hutę w Polsce!

ArcelorMittal Poland zakończy produkcję w Hucie Królewskiej w Chorzowie. Mowa o bardzo wysokich cenach energii, złych decyzjach rządu, licznych próbach ratowania oddziału i 220 latach huty.

ArcelorMittal Poland trwale wyłączy produkcję w Hucie Królewskiej w Chorzowie - podała we wtorek spółka.

Co z pracownikami? Jest ich 270

Instalacje mają zostać zatrzymane w grudniu 2025 roku. AMP deklaruje miejsca dla 270 pracowników huty w innych oddziałach spółki.

Cytowany w informacji AMP prezes i dyrektor generalny spółki Wojciech Koszuta podkreślił, że decyzja ws. wyłączenia produkcji w Hucie Królewskiej była niezwykle trudna, biorąc pod uwagę jej wieloletnią tradycję i historię.

Jesteśmy świadomi, że to koniec ważnego rozdziału dla pracowników oraz osób emocjonalnie związanych z hutą. Jako firma w ostatnich latach podjęliśmy wiele działań, aby utrzymać produkcję w tym zakładzie, jednak splot kilku negatywnych zewnętrznych czynników zniweczył nasze wysiłki - wyjaśnił Koszuta.

Prezes podziękował obecnym 270 pracownikom Huty Królewskiej za sumienność, oddanie i pracowitość, a także zapewnił, że każdy, kto zechce kontynuować pracę w AMP, znajdzie miejsce w firmie.

Trudna sytuacja sektora stalowego w Europie dzięki decyzjom KE

Jak uściślił dyrektor zarządzający oddziału wyrobów długich w AMP Marek Kempa, mimo że Huta Królewska ma w asortymencie wyroby specjalistyczne, jej udział w całkowitym wolumenie produkcji AMP wynosi mniej niż 1 proc.

Również wiek instalacji sprawia, że w nadchodzących latach zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w zakładzie będzie stanowiło duże wyzwanie. Niezbędne są znaczne nakłady finansowe, których w obecnej, trudnej sytuacji sektora stalowego w Europie nie możemy ponieść, gdyż byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione – wyjaśnił Kempa.

Jakie rozwiązania zaproponuje firma dla swoich wieloletnich pracowników?

Dyrektor personalny AMP Stanisław Ból podkreślił, że wieloletni, doświadczeni pracownicy są filarem firmy, dlatego chce ona, aby kontynuowali pracę w jej strukturach.

W najbliższych tygodniach będziemy spotykać się z nimi indywidualnie, by porozmawiać o możliwościach i wzajemnych oczekiwaniach. Zaproponujemy także inne rozwiązania, które uzgodnimy z naszymi partnerami społecznymi - zapowiedział dyrektor personalny.

Spółka AMP zaznaczyła, że przed podjęciem decyzji o wyłączeniu produkcji prowadziła szereg działań zmierzających do jej utrzymania.

W ostatnich latach w oddziale zainwestowano 30 mln zł w poszerzenie portfolio produktowego i poprawę jakości.

Inwestycje objęły: zbijacz zgorzeliny, modernizację klatek walcowniczych, nową znakownicę i nowy blok kontrolno-pomiarowy do szyn. Spółka AMP próbowała również znaleźć dla zakładu inwestora strategicznego i utworzyć spółkę joint venture.

We wrześniu w oddziale AMP w Dąbrowie Górniczej zatrzymano jeden z dwóch tamtejszych wielkich pieców. Uzasadniano wówczas, że firma prowadzi działalność w niezmiernie trudnych warunkach, na które składają się: bardzo wysokie ceny energii, niewystarczające mechanizmy ochrony rynku, a także fakt, że tylko europejscy producenci ponoszą koszty systemu EU ETS.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupia blisko połowę potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego.

W skład spółki wchodzi dotąd pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie.

Do grupy należą też Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie.

Produkcja

AMP produkuje w Polsce stalowe wyroby długie, płaskie, specjalne oraz półwyroby na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Firma należy do globalnego koncernu ArcelorMittal, w Polsce zatrudnia ponad 9 tys. osób, ze spółkami zależnymi.

Tradycja

Obecna nazwa chorzowskiego oddziału AMP: Huta Królewska (poprzednia to: Kościuszko) nawiązuje do dziedzictwa pierwotnej Königshütte. Huta ta powstała na przełomie XVIII i XIX w. z inicjatywy Friedricha Wilhelma von Redena, zaprojektował ją szkocki inżynier John Baildon. Spółka AMP przejęła zakład, będący częścią dawniej ogromnego kompleksu, w 2007 r.

Obecnie na terenach historycznej Huty Królewskiej, prócz oddziału AMP, nadal działają m.in. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Minec (dysponujące m.in. kuźnią) oraz Alstom Polska. Na jej dzisiejszych nieprodukcyjnych terenach można nadal odnaleźć ślady produkcji – odpad wielkopiecowy czy szlakę.

Fragmenty kolonii (w śladzie ul. Kalidego) wybudowanej dla pracowników Königshütte są najstarszym zachowanym osiedlem robotniczym na Górnym Śląsku. Wizyta w Königshütte stała się inspiracją dla malarza Adolpha von Menzla do stworzenia słynnego obrazu „Walcownia Żelaza (Nowocześni Cyklopi)” (niem. Eisenwalzwerk (Moderne Cyklopen).

