Donald Tusk zalega firmom 1 mld zł
Polski przemysł energochłonny zmaga się z wysokimi kosztami energii i oczekuje na zaległe rekompensaty w wysokości 2,92 mld zł złotych, które miały zostać wypłacone do 21 listopada przez rząd Donalda Tuska.
Rząd Donalda Tuska nie wywiązał się z terminu, co budzi obawy o stabilność finansową firm. Jak pisze Agnieszka Łakoma wPolityce rekompensaty mają pomóc przedsiębiorstwom, które ponoszą wysokie koszty związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.
Skoro pieniądze nie wpływają na czas, to uderza bezpośrednio w przedsiębiorstwa i zagraża ich działalności - pisali w liście do premiera przedstawiciele firm z branż energochłonnych
Chodzi o kwestię zakupu koniecznych pozwoleń na emisję i kosztownych inwestycji, które należy ponieść w związku wymyślonymi wymaganiami Unii Europejskiej.
Niemcy dbają o swoje firmy i pompują w nie miliardy euro
Co ciekawe, w międzyczasie Niemcy, w obliczu podobnych problemów, przeznaczą miliardy euro na dotacje dla swojego przemysłu, by utrzymać niskie ceny energii.
wpolityce
