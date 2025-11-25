Donald Tusk zalega firmom 1 mld zł

Polski przemysł energochłonny zmaga się z wysokimi kosztami energii i oczekuje na zaległe rekompensaty w wysokości 2,92 mld zł złotych, które miały zostać wypłacone do 21 listopada przez rząd Donalda Tuska.

Rząd Donalda Tuska nie wywiązał się z terminu, co budzi obawy o stabilność finansową firm. Jak pisze Agnieszka Łakoma wPolityce rekompensaty mają pomóc przedsiębiorstwom, które ponoszą wysokie koszty związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Skoro pieniądze nie wpływają na czas, to uderza bezpośrednio w przedsiębiorstwa i zagraża ich działalności - pisali w liście do premiera przedstawiciele firm z branż energochłonnych

Chodzi o kwestię zakupu koniecznych pozwoleń na emisję i kosztownych inwestycji, które należy ponieść w związku wymyślonymi wymaganiami Unii Europejskiej.

Niemcy dbają o swoje firmy i pompują w nie miliardy euro

Co ciekawe, w międzyczasie Niemcy, w obliczu podobnych problemów, przeznaczą miliardy euro na dotacje dla swojego przemysłu, by utrzymać niskie ceny energii.

wpolityce, jb