Nie uwierzysz, ile lat ma najstarszy kierowca autobusu na świecie
Mieszkaniec Teksasu, 95-letni Raymond Hager został najstarszym na świecie aktywnym zawodowo kierowcą autobusów miejskich i trafił do Księgi rekordów Guinnessa - przekazała agencja UPI.
Raymond Hager prowadzi autobusy miejskie w mieście Falls Ride od 27 lat, a pierwsze doświadczenia jako kierowca zdobywał już jako 14-latek.
Mężczyzna powiedział dziennikarzom, że planował przejść na emeryturę w wieku 95 lat, ale zmienił zdanie i zamierza kontynuować karierę, dopóki pozwoli mu na to stan zdrowia.
pap, jb»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Na budowach zawrzało. Zaskakujące wyniki w październiku
Bank Pekao zapłaci klientom 100 mln zł odszkodowania
Niemcy kupują na potęgę polskie sery i twarogi
»»Porażające podwyżki cen prądu! – oglądaj w telewizji wPolsce24
pap, jb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.