Nie uwierzysz, ile lat ma najstarszy kierowca autobusu na świecie

  • Opublikowano: 25 listopada 2025, 16:29

    Aktualizacja: 25 listopada 2025, 16:40

Mieszkaniec Teksasu, 95-letni Raymond Hager został najstarszym na świecie aktywnym zawodowo kierowcą autobusów miejskich i trafił do Księgi rekordów Guinnessa - przekazała agencja UPI.

Raymond Hager prowadzi autobusy miejskie w mieście Falls Ride od 27 lat, a pierwsze doświadczenia jako kierowca zdobywał już jako 14-latek.

Mężczyzna powiedział dziennikarzom, że planował przejść na emeryturę w wieku 95 lat, ale zmienił zdanie i zamierza kontynuować karierę, dopóki pozwoli mu na to stan zdrowia.

