NEW ORLEN – NEON. 200 mln zł na innowacyjne projekty

PKN Orlen oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomią program grantowy NEON, czyli New Orlen, o łącznej wartości 200 mln zł na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. Program skierowany jest do konsorcjów jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych.

Rezultaty najlepszych prac znajdą zastosowanie w działalności koncernu. Głównymi obszarami zainteresowania PKN Orlen są innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy, dekarbonizacji, gospodarki obiegu zamkniętego oraz przemysłu 4.0. Pierwsza odsłona programu zostanie uruchomiona do końca marca br., poinformowano.

Uczestnicy zakwalifikowani do programu NEON na realizację swoich pomysłów będą mieli cztery lata. W tym czasie stan zaawansowania technologicznego każdego projektu powinien podnieść się przynajmniej o dwa poziomy. Następnie wypracowane rezultaty, w ciągu kolejnych lat będą mogły zostać wdrożone przez PKN Orlen lub samych wykonawców projektów.

Wiemy, które obszary i zagadnienia są dla nas szczególnie ważne i jak przyspieszyć ścieżkę dojścia od pomysłu do etapu wdrożeń przemysłowych. Korzystamy przy tym z potencjału polskiej nauki, współpracując m.in. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ruszamy z nowym wspólnym projektem, który może zapewnić nam dostęp do nowatorskich rozwiązań na światowym poziomie. Najlepsze z nich będziemy chcieli wdrażać w ramach Grupy Orlen. Inwestując w nowe technologie, podnosimy naszą konkurencyjność i przybliżamy się do realizacji strategii neutralności emisyjnej - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.