Gdzie warto jechać na narty? Zobacz ranking!

Polacy coraz chętniej spędzają ferie na stokach narciarskich. Według danych Google, chociaż dużą popularnością cieszą się polskie miejscowości, takie jak Zakopane czy Karpacz, to największe zainteresowanie Polaków wzbudzają Włochy, a konkretniej włoska część Alp. Jakie stoki i w jakich krajach wybierają Polacy?

Z analizy trendów w wyszukiwarce, przygotowanej przez Google, wynika, że pomimo wciąż panującej pandemii, wiele osób postanowiło nie rezygnować z tegorocznych wyjazdów, także w trakcie świątecznej przerwy lub ferii zimowych. Listy topowych polskich miast wyszukiwanych zimą przez turystów, a także krajów i stoków zagranicznych, pokazują jakie miejsca użytkownicy najczęściej sprawdzają w tym sezonie. Zebrane dane pochodzą z okresu od 12 listopada 2021 roku do 12 stycznia 2022 roku i dotyczą najczęściej wyszukiwanych haseł związanych z nartami i feriami zimowymi.

Najczęściej wyszukiwaną przez Polaków miejscowością wśród polskich kurortów zimowych w tym sezonie było Zakopane, a na podium znalazły się również Karpacz (2. miejsce) i Szklarska Poręba (3. miejsce). Wśród najbardziej popularnych haseł pojawiły się także Białka Tatrzańska oraz Krynica-Zdrój. Zestawienie dziesięciu najpopularniejszych polskich miejscowości zimą zamykają Szczyrk i Wisła.

W tym roku, według danych Google, nastąpił także wzrost zainteresowania Polaków destynacjami zagranicznymi w porównaniu z rokiem poprzednim. Wśród najczęściej wyszukiwanych kierunków narciarskich wygrywa włoska Val di Sole, a zaraz za nią uplasował się słowacki ośrodek Chopok/ Jasna. Trzecie miejsce to ponownie Włochy i tym razem Livigno. Polacy interesowali się też wyjazdem na narty do Francji - tutaj powodzeniem cieszył się francuski ośrodek Les Trois Vallées. Rzadziej wyszukiwanymi hasłami (ale nadal w top 10) były stoki: Tatranská Lomnica (Słowacja), Zell am See (Austria), Bukovel (Ukraina) oraz Janske Lazne (Czechy).

Polacy szukali w tym okresie w Google szczególnie ośrodków narciarskich w Alpach, a najchętniej tych we Włoszech: Val di Sole oraz Livigno, które znajdują się na szczycie listy. To jednak austriackie stacje zajmują aż 6 z 10 topowych pozycji na liście. Wśród nich znajdują się między innymi: Zell am See, Ischgl czy Zillertal Arena. Zestawienie zamykają Solden i Kitzbuhel. Podsumowując, w tym sezonie Polacy najczęściej wyszukiwali w Google ośrodków narciarskich we Włoszech (aż 41,2 proc.). Trochę mniejszym, choć nadal bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się Austria (29,2 proc.) i Francja (13,2 proc.) – mówi Jacek Bisiński z Google.

Z danych eSky.pl wynika, że w tym roku coraz więcej Polaków zdecydowało się na dotarcie do kurortów narciarskich drogą lotniczą. Liczba rezerwacji do miast położonych w małej odległości od najpopularniejszych kurortów w wyszukiwarce Google zwiększyła się o 32 proc. w porównaniu do ubiegłego roku . Najczęściej decydują się na podróż lotniczą do jednego z miast narciarskich pary bez dzieci (79 proc.) oraz rodziny z dziećmi w wieku powyżej od 12 do 18 lat (14 proc.).

Linie lotnicze dostrzegły, że klienci są coraz bardziej chętni do „latania” na narty i wprowadziły różnorodne promocje cenowe na bagaż niestandardowy. Jednym z takich przykładów jest polski narodowy przewoźnik, który na wybranych trasach do Włoch czy Szwajcarii obniżył cenę na sprzęt narciarski do symbolicznej złotówki – komentuje Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy eSky.pl.

W tym roku według danych eSky.pl najczęściej wybieranym rodzajem zakwaterowania w europejskich regionach narciarskich jest hotel (58%), a także wszelkie szalety, czy chatki górskie (25 proc.). W przypadku hoteli największą popularnością cieszą się apartamenty oraz pokoje 2-osobowe.

Google przeanalizował również które hasła, związane z feriami zimowymi zyskiwały, a które straciły na popularności w tym sezonie. Szczególną uwagę przyciąga hasło “narty Gruzja”, które w wyszukiwarce Google zyskało na popularności o 189% w okresie od listopada 2021 do stycznia 2022 w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku.

Wzrost zainteresowania Gruzją jako kierunkiem narciarskim ma również swoje odzwierciedlenie w wyszukiwaniu lotów do tego kraju. W analizowanym okresie wyszukiwania biletów do tej destynacji wzrosły o 194 proc. rok do roku, a najpopularniejszym lotniskiem jest Tbilisi - dodaje Antoni Andruszkiewicz z Google.

Innymi szybko rosnącymi na popularności hasłami były: “narty Włochy” (wzrost o 72 proc.), “narty Francja” (wzrost o 57 proc.) oraz “narty Austria” (wzrost o 26 proc. r/r). Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem wśród Polaków cieszyła się w tym sezonie Szwajcaria - hasło “narty Szwajcaria” było wyszukiwane rzadziej aż o 75 proc.. Podobnego spadku doświadczyło zainteresowanie hasłami “narty Słowacja”, “narty Czechy” czy “narty Ukraina” (spadek popularności o odpowiednio 23 proc., 19 proc. i 9 proc.).

Szczegółowe listy najpopularniejszych wyszukiwań w Google

TOP 10 kurortów narciarskich w Polsce

Zakopane Karpacz Szklarska Poręba Białka Tatrzańska Krynica Zdrój Szczyrk Wisła Zieleniec Czarna Góra Tylicz

TOP 10 kurortów narciarskich za granicą

Val di Sole Chopok/Jasna Livigno Les Trois Vallées Tatranska Lomnica Zell am See Bukovel Janske Lazne Val di Fassa Ischgl

TOP 10 kurortów narciarskich w Alpach

Val di Sole Livigno Les Trois Vallées Zell am See Sella Ronda Ischgl Zillertal Arena Schladming Solden Kitzbuhel

