Mało? "Mamy najdroższy dostęp do infrastruktury", "najdroższy prąd w Europie"

Realizowana jest polityka transportowa państwa, która zabija polską kolej towarową. Do tego mamy najdroższy dostęp do infrastruktury i najdroższy prąd w Europie – alarmują pracownicy kolei w Polsce.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce rozpoczął drugi dzień protestu w trzynastu lokalizacjach na terenie całego kraju.

Pracownicy są zwalniani za zgodą rządu Donalda Tuska, a to dopiero początek tragedii. Najważniejszy jest jednak PR premiera.

Wielu z nas ma kredyty. Boimy się o swoje miejsca pracy. To nie jest tylko sprawa kolei – to kwestia naszych domów i naszych rodzin. Nikt z nas nie wyobraża sobie, że za chwilę nie będzie już czego ratować – mówi inny protestujący w rozmowie z portalem zzm.org.

Jak powiedział Miętek, tylko w 2024 roku ze spółki PKP Cargo zwolniono około 4 tysiące pracowników – w tym maszynistów, rewidentów i ustawiaczy. Kolejne zwolnienia są planowane na lata 2025 i 2026.

To ograniczenie zdolności operacyjnych spółek. (…) Wygaszanie kolei towarowej na rzecz transportu drogowego będzie bardzo dotkliwe dla całej gospodarki. Jeśli stracimy możliwość realizacji przewozów, to czym będą transportowane miliony ton materiałów potrzebnych do dużych inwestycji: CPK, kolei dużych prędkości czy elektrowni jądrowej? TIR-ami? One do reszty rozjadą polskie drogi – powiedział Miętek.